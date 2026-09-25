Bộ đội Radar 293 hoàn thành 'nhiệm vụ đặc biệt' tại Quảng Bị (Hà Nội)

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Trạm Radar 26 được cấp trên giao nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng của xã Quảng Bị tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Theo kế hoạch, có tổng cộng 57 phần mộ liệt sĩ chưa xác định đầy đủ thông tin được đưa vào diện lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN, phân bố tại 5 nghĩa trang.

Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Quảng Bị, các quy trình lấy mẫu được cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 26 và các lực lượng thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính chính xác và trang nghiêm.

Thiếu tá Đinh Hoàng Hải, Trạm trưởng Trạm Radar 26 cho biết, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim và với sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn tập trung cao độ, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, với mong muốn sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ và sớm đưa những người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc trở về với quê hương, với gia đình và đồng đội. Đồng thời, góp phần xoa dịu nỗi đau, mang lại niềm an ủi cho thân nhân các gia đình liệt sĩ sau nhiều năm mong mỏi.

Từ ngày 14 đến 24-9, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 26 phối hợp thực hiện quy trình công tác một cách chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính chính xác và trang nghiêm. Thông tin về mỗi phần mộ được cập nhật đầy đủ dữ liệu về vị trí, thông tin bia mộ, mẫu phẩm và các hồ sơ liên quan, nhằm phục vụ công tác lưu trữ, bàn giao và giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Việc lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN được xem là khâu then chốt, đặc biệt với những trường hợp thông tin lưu giữ đã lâu, có thể bị thất lạc hoặc chưa đầy đủ. Sau khi thu thập, các mẫu được chuyển giao cho cơ quan chuyên môn để tiến hành giám định và đối sánh, với mục tiêu cuối cùng là xác định chính xác danh tính liệt sĩ và thân nhân.

Đối với các cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 26 tham gia “nhiệm vụ đặc biệt” này, đây còn là dịp để giáo dục truyền thống, giúp mỗi đồng chí thêm thấm thía giá trị hòa bình và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.