Đại tá Trần Hữu Ích (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác hỗ trợ người dân ở khu vực bị ngập lụt.

Ngày 28/11, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi chủ trì Hội nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi nhằm kích hoạt hệ thống chỉ huy phòng thủ dân sự phòng, chống thiên tai; đánh giá tình hình, kết quả triển khai ứng phó, hỗ trợ nhân dân và xác định nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 26 đến ngày 28/11, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia ứng phó, hỗ trợ nhân dân.

Đến nay, toàn lực lượng huy động hơn 1.197 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ; tổ chức 2 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai; triển khai chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, hỗ trợ và sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Hội nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, lũ trên các sông diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, đặc khu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, luôn trong trạng thái sẵn sàng, bảo đảm có thể cơ động thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân bất cứ lúc nào.

Hỗ trợ người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát địa bàn, nhất là những khu vực xung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án ứng phó phù hợp, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, không để bị động, bất ngờ.

Trước đó, Đại tá Trần Hữu Ích, cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại một số đơn vị và khu vực trên địa bàn tỉnh.

Sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết và tình hình địa bàn; chủ động rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh.

Xe quân sự được điều động sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Đại đội Trinh sát cơ giới và Đại đội Công binh, Đại tá Trần Hữu Ích cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ quân số, phương tiện, trang bị, bảo đảm khả năng cơ động nhanh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.