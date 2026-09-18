Bộ đội Quân đoàn 12 nỗ lực giúp dân chống ngập lụt

Có tình huống, bộ đội lập tức lên đường

Chiều 17-9, tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, gây ngập nhiều khu vực dân cư. Đặc biệt, sự cố tại hồ Đồng Sâu cùng hệ thống kênh tiêu dẫn vào khu dân cư khiến nguy cơ ngập lụt càng trở nên cấp thiết.

Nhận được đề nghị của địa phương, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 nhanh chóng cơ động đến thôn Quan Chiêm, thôn Hoàng Yến và các khu vực xung yếu, phối hợp với lực lượng tại chỗ và nhân dân gia cố đê, xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 nhận lệnh cơ động giúp nhân dân xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa.

Giữa lúc mưa vẫn trút xuống, nước ngập mênh mông, những người lính khoác trên mình áo mưa, mặc áo phao, lội nước cùng người dân vận chuyển vật chất, gia cố các vị trí xung yếu. Không khí khẩn trương, ai nấy đều tập trung vào công việc, tranh thủ từng phút để hạn chế nước tràn vào khu dân cư.

Theo Thượng tá Đỗ Mạnh Thái, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48, ngay từ đầu năm, đơn vị đã phối hợp với địa phương xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Vì vậy, khi tình huống xảy ra, đơn vị và lực lượng tại chỗ có thể phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp.

Tổ chức gia cố, nâng cao, chống tràn mặt đê.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long cho biết, ngay sau khi địa phương đề nghị ứng cứu, chỉ khoảng 10-15 phút sau, bộ đội đã có mặt. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn thể hiện tinh thần kỷ luật, nhiệt tình, trách nhiệm, không kể ngày hay đêm, khi nhân dân gặp sự cố là có mặt kịp thời…

Giúp dân từ sớm

Không chỉ có mặt khi tình huống cấp bách xảy ra, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án phòng, chống ngập lụt ngay từ khi có thông tin dự báo.

Tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, trước nguy cơ mực nước dâng cao, ngày 17-9, Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12 đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng cơ động đến Tổ dân phố 7, hỗ trợ nhân dân kê kích, di dời tài sản, trang thiết bị, lương thực và những vật chất quan trọng đến nơi cao ráo, an toàn.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Hoàng Dũng, Phó chính ủy Lữ đoàn 368, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp cận những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong điều kiện mưa lớn, đường sá ngập nước, việc vận chuyển tài sản gặp nhiều khó khăn, nhưng từng cán bộ, chiến sĩ vẫn khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 phối hợp với lực lượng địa phương và nhân dân khẩn trương gia cố tuyến đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.

Hình ảnh bộ đội lội trong nước, cùng dân xúc từng bao tải đất, gia cố đê; khiêng, vác, vận chuyển từng vật dụng trong nhà dân lên vị trí cao hơn... trở nên gần gũi, thắm thiết tình quân - dân giữa những ngày mưa lũ.

Theo dự báo, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực vẫn còn hiện hữu. Các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 vẫn tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với địa phương, sẵn sàng cơ động khi có tình huống phát sinh.

Bộ đội giúp người dân di chuyển tài sản, vật dụng lên vị trí cao, hạn chế thiệt hại do ngập lụt.

Tổ chức giúp người dân di chuyển tài sản, vật dụng trong đêm.

Trong gian khó, sự có mặt kịp thời của bộ đội không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn bồi đắp thêm nghĩa tình quân dân. Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 tiếp tục khẳng định vai trò của Quân đội là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.