Bộ đội Phú Quý xuyên đêm giúp dân chống ngập

Tiểu đoàn Hỗn hợp Phú Quý hỗ trợ người dân di chuyển thuyền bị sóng biển đánh dạt vào bờ

Theo đó, ngay khi nắm tình hình, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Hỗn hợp Phú Quý nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp với Đại đội Pháo phòng không 37 mm, Đại đội Pháo phòng không 57 mm và Đại đội Hỏa lực cơ động đến các khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả.

Hỗ trợ người dân di dời tài sản bị ngập nước

Trong điều kiện trời tối, mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, chính quyền địa phương và Nhân dân thôn Mỹ Khê hỗ trợ các hộ dân di chuyển vật dụng, tài sản đến nơi an toàn, khơi thông các điểm thoát nước, dòng chảy bị ách tắc, đắp bờ, tát nước tại những khu vực ngập nặng.

Sau hơn 2 giờ tích cực triển khai, với sự chỉ huy thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, tình trạng ngập tại các hộ dân cơ bản được khắc phục, tài sản của Nhân dân được bảo đảm an toàn, đời sống từng bước ổn định.

Đắp bờ, tát nước chống ngập nhà giúp dân

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng vũ trang Đặc khu Phú Quý tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm chắc tình hình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động xử lý kịp thời các tình huống. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi đảo tiền tiêu.