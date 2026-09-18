Bộ đội Phòng không - Không quân giúp dân đắp đê Vàng

Tuyến đê Vàng chạy qua địa bàn xã Phú Nghĩa giữ vị trí quan trọng trong công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, bảo vệ an toàn đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64 đắp và củng cố đoạn đê quan trọng tại tuyến đê Vàng

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã nhận nhiệm vụ đắp và củng cố tuyến đê này.

Ngay khi cơ động đến hiện trường, gần 40 cán bộ, chiến sĩ trong bộ quân phục dã chiến và áo phao bảo hộ đã triển khai nhiệm vụ.

Đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng địa phương, tổ chức phân công lực lượng phù hợp, triển khai từng phần việc khẩn trương và đúng yêu cầu kỹ thuật.

Các chiến sĩ xúc đất, vận chuyển vật liệu và gia cố từng vị trí trên bờ đê

Có mặt tại tuyến đê, các chiến sĩ tập trung xúc đất, vận chuyển vật liệu và gia cố từng vị trí trên bờ đê.

Trong điều kiện mồ hôi thấm đẫm vai áo và bùn đất bám đầy trang phục, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn duy trì cường độ làm việc khẩn trương, phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn để bảo vệ tuyến đê xung yếu.

Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đắp và gia cố hàng trăm mét bờ đê.

Hành động thiết thực trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, làm sáng ngời thêm phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ"

Từng bao đất và từng đoạn đê được củng cố vững chắc không chỉ phản ánh khối lượng công việc đã hoàn thành, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần "khi nhân dân cần, người lính có mặt".

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đê Vàng một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, khả năng cơ động và sự phối hợp hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64 với chính quyền địa phương.

Những hành động thiết thực trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, làm sáng ngời thêm phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.