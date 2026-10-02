Bộ đội Pháo binh Trung đoàn 1, Sư đoàn 2: Luyện quân trên đỉnh núi

Bộ đội pháo binh ai cũng cao to, rắn rỏi và đen bóng. Núi cao, pháo nặng, vật chất cồng kềnh, địa hình phức tạp, cường độ huấn luyện, luyện tập cao dường như đã quá quen với các anh. Tuy mỗi người mỗi quê hương, độ tuổi, nhưng khi “xung trận”, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm mỗi viên đạn một mục tiêu luôn được những người lính trẻ gìn giữ, phát huy.

Trưa ngày đầu tháng 10, nơi “chảo lửa” miền Trung - Tây Nguyên, khi Thượng úy Nay Pháp, Trung đội trưởng Trung đội 2 (Đại đội Pháo binh 15) vừa phất cờ hạ lệnh “Vào chiếm lĩnh”, từ vị trí trú quân bí mật, 3 khẩu đội SPG-9 lập tức cơ động tỏa về các hướng làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Bên sườn núi chênh vênh, Trung sĩ A Khởi, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 4 và các pháo thủ cùng khẩu đội triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, vừa quan sát, cảnh giới, nắm chắc hành động của quân địch, vừa hỗ trợ nhau đẩy nhanh tiến độ đào đắp công sự, chuẩn bị đạn, pháo, sẵn sàng ngắm bắn. Dọc theo triền núi, dưới sự chỉ huy của Trung sĩ Trần Long Bảo Nhật, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 5; Trung sĩ A Khiêng, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 6, các bộ phận cũng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 15 hành quân ra thao trường.

Thượng úy Nay Pháp, Trung đội trưởng Trung đội 2 (Đại đội Pháo binh 15) phổ biến ý định luyện tập cho các khẩu đội.

Luyện tập đề mục “Trung đội SPG-9 trong chiến đấu tiến công”, sau khi nổ súng tiêu diệt ụ súng, lô cốt, hỏa điểm địch ở khu vực đầu cầu, các khẩu đội nhanh chóng di chuyển đội hình tránh đòn hỏa lực phản kích, rồi tiếp tục chuyển bắn sang những mục tiêu nằm sâu trong trận địa, tạo điều kiện cho bộ binh từng bước dâng cao đội hình phát triển chiến đấu. “Khẩu đội bắn. Mục tiêu lô cốt 05. Đạn nổ. Cự ly 800m. Một phát nạp đạn”, “Khẩu đội bắn. Mục tiêu ụ súng 03. Đạn nổ. Cự ly 730m. Một phát nạp đạn”, “Khẩu đội bắn. Mục tiêu xe tăng địch…” - trên thao trường nắng cháy, những khẩu lệnh của đội ngũ Khẩu đội trưởng được các pháo thủ thể hiện sinh động, hiệu quả trong từng lượt tập. Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, ai cũng cố gắng làm tốt phần việc của mình để khẩu đội có thể bắn đâu trúng đó, mỗi lần xuất quân là một lần giành thắng lợi.

Khẩn trương cơ động chiếm lĩnh trận địa.

Các pháo thủ phối hợp làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Trong công sự, việc chuẩn bị đạn được các pháo thủ thực hiện rất khẩn trương, thận trọng.

Nắng càng lúc càng bỏng rát, sau nhiều giờ tích cực luyện rèn, những đôi vai trăm cân, những đôi chân vạn dặm dường như cũng đã bắt đầu thấm mệt. Song trước những tình huống dồn dập do Trung đội trưởng đưa ra, các khẩu đội vẫn nhận định, xử trí rất kịp thời, chuẩn xác. Phút giải lao bên đỉnh núi cao, Trung sĩ A Khởi đưa tay áo lau mồ hôi muối đang chảy thành dòng trên gương mặt sạm đen rồi vui vẻ cho biết: “Kiểm tra bắn mục tiêu cố định, mục tiêu di động ban ngày, ban đêm, Khẩu đội 4 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Song chỉ huy cấp trên luôn nhắc nhở chúng tôi không được “ngủ quên trên chiến thắng”, bởi thực tế chiến đấu thường diễn ra rất nhanh chóng, khốc liệt, không theo bất cứ quy luật nào. Thế nên, ngoài phần việc chính của mình, các pháo thủ phải thường xuyên xoay vòng, đổi tập để hiểu sâu, nắm chắc nhiệm vụ của động đội. Để khi có tình huống, dù chỉ còn lại một người vẫn có thể ngắm bắn tiêu diệt địch”.

Quyết tâm diệt gọn mục tiêu ngay từ phát đạn đầu.

Khí thế luyện tập hăng say của khẩu đội SPG-9.

Theo Đại úy Nguyễn Tấn Viễn, Đại đội trưởng Đại đội Pháo binh 15, do có trọng lượng khá nặng nên trong quá trình hành quân cơ động, SPG-9 thường được bộ đội tháo rời thành các bộ phận để thuận tiện hơn khi mang vác. Tuy nhiên, trong huấn luyện, diễn tập và thực tế chiến đấu, đã không ít lần bộ đội ta “một mình một ngựa” cõng trên lưng, dũng mãnh vượt qua vách núi, lưng đèo, khe suối để có thể tấn công, ngắm bắn, truy kích địch nhanh và hiệu quả hơn. Muốn làm được điều đó, ngoài nền tảng thể lực sung mãn, đòi hỏi các chiến sĩ phải có bản lĩnh, tinh thần thép và niềm tin chiến thắng rất cao. Hành quân xa, mang vác nặng, bơi vũ trang, chạy 3.000m là những bài tập quen thuộc giúp bộ đội rèn luyện nâng cao sức khỏe, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với phương châm cấp trên dạy cấp dưới, người giỏi kèm người khá, khẩu đội bắn tốt hỗ trợ, giúp đỡ các khẩu đội khác, tập ngày không đủ tranh thủ tập đêm và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, những năm qua, chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của Đại đội Pháo binh 15 không ngừng cải thiện, nâng lên. Trên đỉnh núi cao, những người lính Pháo binh vẫn tích cực luyện chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng, để luôn xứng đáng với truyền thống Đoàn Ba Gia (Trung đoàn 1) 3 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.