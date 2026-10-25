Bộ đội Pháo binh giỏi tăng gia sản xuất
Đóng quân trên đèo cao, đất sỏi bạc màu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) bền bỉ tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.
Với đàn gia súc, gia cầm gần 800 con và hơn 2ha vườn, giàn, nhà lưới, ao hồ, đơn vị tự bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, hơn 87% nhu cầu thịt, cá, trứng. Dịp lễ, tết, nguồn thực phẩm tăng gia góp phần làm bữa ăn bộ đội thêm phong phú. Măng tươi, thịt bò khô, thịt lợn một nắng, bí xanh, bí đỏ... còn là những món quà nghĩa tình đơn vị gửi tặng gia đình chiến sĩ khi các đồng chí xuất ngũ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-phao-binh-gioi-tang-gia-san-xuat-1061931