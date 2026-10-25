Xã hội

Bộ đội Pháo binh giỏi tăng gia sản xuất

Đóng quân trên đèo cao, đất sỏi bạc màu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) bền bỉ tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Với đàn gia súc, gia cầm gần 800 con và hơn 2ha vườn, giàn, nhà lưới, ao hồ, đơn vị tự bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, hơn 87% nhu cầu thịt, cá, trứng. Dịp lễ, tết, nguồn thực phẩm tăng gia góp phần làm bữa ăn bộ đội thêm phong phú. Măng tươi, thịt bò khô, thịt lợn một nắng, bí xanh, bí đỏ... còn là những món quà nghĩa tình đơn vị gửi tặng gia đình chiến sĩ khi các đồng chí xuất ngũ.

Đàn trâu của Lữ đoàn Pháo binh 368. 

Đàn trâu của Lữ đoàn Pháo binh 368. 

Chuối tiêu góp phần làm phong phú bữa ăn bộ đội. 

Chuối tiêu góp phần làm phong phú bữa ăn bộ đội. 

Vườn đu đủ của đơn vị. 

Vườn đu đủ của đơn vị. 

 Bộ đội thu hái rau xanh sau giờ huấn luyện.

 Bộ đội thu hái rau xanh sau giờ huấn luyện.

 Nguồn thu tăng gia góp phần tổ chức hoạt động vui chơi cho bộ đội.

 Nguồn thu tăng gia góp phần tổ chức hoạt động vui chơi cho bộ đội.

  Làm đất, chuẩn bị xuống giống vụ rau mới.

  Làm đất, chuẩn bị xuống giống vụ rau mới.

HÀ AN KHANG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-phao-binh-gioi-tang-gia-san-xuat-1061931