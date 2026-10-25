Bộ đội Pháo binh giỏi tăng gia sản xuất

Việc Bộ Y tế lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang có nhiều ý kiến bàn luận. Nổi lên là việc các em có hiểu điều mình đang trả lời hay không?