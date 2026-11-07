Bộ đôi 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips và Mr Hunter tự bào chữa trước tòa

Không hiểu vì sao anh bạn gái biết việc lừa đảo

Đứng trước bục khai báo, “ông trùm” lừa đảo Phó Đức Nam cho rằng cáo trạng Viện kiểm kiểm sát (VKS) xác định bị cáo này can thiệp vào kết quả thắng thua của khách hàng trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế do mình điều hành là chưa chính xác.

Mr Pips trình bày, bản thân không thực hiện hành vi nêu trên bởi thị trường giao dịch vốn đã đủ khó để khiến khách hàng thua lỗ, do đó không cần tác động vào kết quả thắng thua.

"Ông trùm" lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị dẫn giải tới phiên toà.

Liên quan đến hành vi rửa tiền của bị cáo Nguyễn Thanh Phong (anh trai bạn gái Mr Pips), Phó Đức Nam cũng trình bày lại một số nội dung trong lời khai trước đó tại cơ quan điều tra.

Bị cáo cho biết trong một lần làm việc với điều tra viên về hành vi rửa tiền của Nguyễn Thanh Phong, bị cáo cảm thấy rất “sốc” và không hiểu vì sao bị cáo Phong lại biết mình thực hiện hành vi lừa đảo. Tại lần làm việc này, khi điều tra viên thông báo “Phong khai rồi đấy”, Mr Pips đã khai rằng Nguyễn Thanh Phong biết về hoạt động lừa đảo của mình.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, Nam cho rằng đây chỉ là lời khai trong quá trình làm việc với điều tra viên, còn thực tế không có việc Phong biết về hành vi lừa đảo như nội dung bị cáo đã từng khai. Theo lời Nam, trước đó bị cáo chưa từng chia sẻ với Phong về những hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Trước đó, VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Phó Đức Nam tổng mức án tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Xin xem xét lại vai trò trong vụ án

Cũng trong phần tự bào chữa, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cho rằng mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà đại diện VKS đề nghị đối với mình là quá cao và nặng nề. Ngọ trình bày bản thân chỉ là đồng phạm trong vụ án.

Mr Hunter khai năm 2019, khi bị cáo này bắt đầu tham gia làm việc thì hệ thống các sàn giao dịch đã được thành lập và đi vào hoạt động từ trước. Từ đó, Mr Hunter đề nghị HĐXX xem xét, đánh giá lại vai trò của mình trong vụ án.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ trả lời thẩm vấn tại phiên tòa.

Đối với tội “Rửa tiền”, Ngọ cho rằng bản thân không có mục đích che đậy hay che giấu hành vi phạm tội hoặc cản trở hoạt động của cơ quan điều tra. Liên quan đến 142 kilogram vàng bị thu giữ, Mr Hunter trình bày đây là số vàng bị cáo nhận từ tiền lương và cất giữ tại nhà không phải rửa tiền.

Ngọ đề nghị HĐXX sớm cho đấu giá số vàng cùng hai xe ô tô bị thu giữ, đồng thời định giá lại các tài sản theo giá thị trường hiện tại để có tiền khắc phục hậu quả, bồi thường cho các bị hại.

Đối với 243 vụ việc mà bị cáo bị xác định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, Ngọ mong muốn được cung cấp thông tin cụ thể của từng bị hại để kiểm tra, xác định chính xác trách nhiệm của mình, từ đó chủ động khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, Mr Hunter cho rằng thời gian xét xử ngắn, chưa đủ để làm rõ toàn bộ vai trò của từng bị cáo trong vụ án. Vì vậy, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hơn trách nhiệm của những người liên quan.

Sau phần trình bày của Lê Khắc Ngọ, thẩm phán Trần Nam Hà, chủ tọa phiên tòa, cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu, định giá tài sản. Tuy nhiên, kết quả định giá chỉ xác định giá trị tài sản tại thời điểm thực hiện. Đến nay, HĐXX không có đủ thời gian và điều kiện để tiến hành định giá lại theo đề nghị của bị cáo.

“Việc này sẽ dành cho cơ quan thi hành án nếu như HĐXX kết tội đối với các bị cáo”, chủ tọa Trần Nam Hà nhấn mạnh và cho biết, nếu các bị cáo và luật sư mong muốn sớm khắc phục hậu quả cho bị hại thì có thể nộp ngay tiền vào cơ quan thi hành án.

Đứng trước bục khai báo tự bào chữa, bị cáo Lưu Việt Tuấn trình bày bản thân biết đến công ty giao dịch chứng khoán quốc tế của Phó Đức Nam khi đang học năm cuối đại học nên đã xin vào làm việc.

Tuấn cho rằng trong suốt quá trình làm việc, bị cáo không hề biết đây là công ty hoạt động lừa đảo. "Bị cáo lần đầu phạm tội, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vợ bị cáo đang chăm con nhỏ, phải vừa đi làm, vừa chăm con và đóng tiền khắc phục cho bị cáo", Tuấn trình bày.

Bị cáo cho biết bản thân cảm thấy vô cùng tủi nhục, xấu hổ trước các bị hại, gia đình và xã hội khi phải đứng trước tòa với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Có nằm mơ bị cáo cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải đứng ở đây như ngày hôm nay, phải đối diện với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Tuấn nói và bộc bạch khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù, bị cáo đã suy sụp tinh thần, cảm thấy tương lai phía trước gần như không còn, ngày đoàn tụ với gia đình trở nên xa vời.

Trước HĐXX, Tuấn bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với những mất mát mà các bị hại phải gánh chịu trong thời gian qua. Bị cáo mong HĐXX và đại diện VKS xem xét hoàn cảnh, cho bản thân được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập xã hội.