Bộ đôi nữ diễn viên 'hiện tượng toàn cầu' Hàn Quốc sẽ 'bùng nổ' vào 2027

Bộ phim Hollywood sắp tới của đạo diễn Kim Jee Woon, mang tựa đề The Hole, dự kiến ​​sẽ khởi chiếu tại các rạp trên khắp Bắc Mỹ vào ngày 25/6/2027.

The Hole đánh dấu sự trở lại của Kim Jee Woon với nền điện ảnh Hollywood sau khoảng 14 năm. Lấy bối cảnh tại California và Seoul, bộ phim khai thác những khía cạnh phức tạp trong cuộc hôn nhân của một giáo sư người Mỹ.

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2016 của nhà văn Hàn Quốc Pyun Hye Young. Christopher Chen đảm nhận vai trò biên kịch, trong khi Anthology Studios, công ty sản xuất do Kim Jee Woon và Song Kang Ho đồng sáng lập cũng tham gia vào dự án này.

Phim quy tụ dàn diễn viên quốc tế, bao gồm các 'ngôi sao' Hollywood như Theo James và Christian Slater, cùng với hai nữ diễn viên Hàn Quốc là Jung Ho Yeon và Yeom Hye Ran.

Jung Ho Yeon đã trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ vai diễn Kang Sae Byeok trong loạt phim đình đám Squid Game của Netflix. Vốn được biết đến với sự nghiệp người mẫu thành công, cô đã mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất thông qua các dự án như Disclaimer trên nền tảng Apple TV+, khẳng định vị thế của mình như một gương mặt đầy triển vọng trong các tác phẩm quốc tế.

Trong khi đó, Yeom Hye Ran là một nữ diễn viên Hàn Quốc được kính trọng, nổi tiếng với khả năng diễn xuất linh hoạt cả trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Cô được khán giả quốc tế biết đến qua các vai diễn trong loạt phim Netflix như The Glory và Mask Girl, đồng thời nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc. Với sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên chuyên trị các vai phụ (character actress) dễ nhận diện nhất tại Hàn Quốc.

Việc cả hai cùng góp mặt trong The Hole, dự án quốc tế mới nhất của đạo diễn Kim Jee Woon, đã kết hợp hai nữ diễn viên có lộ trình sự nghiệp hoàn toàn khác biệt, càng làm tăng thêm sự mong đợi từ phía khán giả. Ngày khởi chiếu của The Hole tại Hàn Quốc hiện vẫn chưa được công bố.