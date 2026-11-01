Bộ đôi mô tô mới giá hợp lý cho dân mê phượt

Hướng tới nhu cầu di chuyển đường dài, đặc biệt là những khách hàng có sở thích đi phượt, bộ đôi mô tô mới nhà Benelli được thiết kế để luôn sẵn sàng cho hành trình dài, trong khi vẫn thuận tiện để di chuyển trên đường phố. Tuy nhiên, mỗi phiên bản được thiết kế để tối ưu cho nhu cầu khác nhau, TRK 552 phù hợp với người thường xuyên đi đường nhựa, còn TRK 552X hướng đến những khách hàng muốn mở rộng hành trình sang các cung đường có địa hình đa dạng hơn.

Dù vậy, cả hai đều sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 554cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 52 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 49 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số 6 cấp và ly hợp chống trượt. So với dòng TRK 502 trước đây, bộ đôi mới được nâng cấp về động cơ, công nghệ và trang bị tiện nghi, hướng đến nhu cầu touring đường dài.

Sự khác biệt chính giữa hai phiên bản nằm ở cấu hình bánh xe và khả năng vận hành trên địa hình. TRK 552 sử dụng vành hợp kim 17 inch ở cả hai bánh, lốp Pirelli, khoảng sáng gầm 190 mm và chiều cao yên 835 mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển chủ yếu trên đường nhựa.

Trong khi đó, TRK 552X được trang bị vành nan hoa với bánh trước 19 inch, bánh sau 17 inch, lốp Metzeler, khoảng sáng gầm 210 mm và chiều cao yên 860 mm, hướng đến những cung đường gồ ghề và hành trình khám phá. Cả hai có chiều dài cơ sở 1.505 mm, trọng lượng 235 kg và bình xăng dung tích 20 lít.

Về trang bị, Benelli TRK 552 và TRK 552X đều sở hữu cụm đồng hồ TFT 5 inch hỗ trợ Bluetooth, dẫn đường, phản chiếu màn hình, hiển thị cấp số và cổng sạc USB. Hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS, phanh ABS hai kênh của Bosch, tay nắm sưởi và yên xe có sưởi cũng được trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược Marzocchi đường kính 50 mm và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trọng lò xo. Hệ thống phanh sử dụng hai đĩa trước 320 mm và đĩa sau 260 mm.

Tại thị trường Ấn Độ, TRK 552 có giá bán 722.000 rupee (khoảng 197 triệu đồng) và TRK 552X có giá bán 774.000 rupee (khoảng 211 triệu đồng).