Bộ đôi Mercedes-Maybach S-Class mới có giá cao nhất gần 8,9 tỷ đồng

Thông qua sự kiện lần này, MBV đã giới thiệu 5 mẫu xe điện hóa mới, mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong nhiều phân khúc

Trong khuôn khổ triển lãm “The Icons, Electrified” đang diễn ra từ ngày 30/10 đến hết ngày 1/11/2026 tại Thủ Thiêm Riverstage – Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh, Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu 5 mẫu xe điện hóa mới, gồm CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC, E 350 e, S 580 e 4MATIC FL và Mercedes-Maybach S 580 e FL; trong đó Mercedes-Maybach S 580 e FL và Mercedes-Maybach S 480 FL, thuộc dòng sedan siêu sang của thương hiệu Đức.

Mercedes-Maybach S 580 e FL về Việt Nam có giá bán 8,899 tỷ đồng, giá cao nhất trong 5 mẫu xe điện hóa của Mercedes-Benz Việt Nam ra mắt lần này

Theo công bố của hãng, Mercedes-Maybach S 480 FL có giá bán lẻ khuyến nghị 8,639 tỷ đồng, trong khi S 580 e FL có giá 8,899 tỷ đồng. Đây là hai mẫu xe có giá bán cao nhất trong nhóm sản phẩm mới được Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu tại triển lãm lần này.

Điểm khác biệt đáng chú ý giữa hai phiên bản nằm ở hệ truyền động. Mercedes-Maybach S 480 sử dụng động cơ xăng I6 dung tích 2.998 cc, công suất 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp công bố 10,95 lít/100 km.

Mercedes-Maybach S 480 và Mercedes-Maybach S 580 e được giới thiệu cùng nhau, bổ sung lựa chọn plug-in hybrid cho khách hàng yêu thích phong cách Maybach

Trong khi đó, Mercedes-Maybach S 580 e sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 3.0L với mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt 585 mã lực, mô-men xoắn cực đại 750 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,8 giây. Bộ pin lithium-ion dung lượng 21,96 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện từ 92-98 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Phiên bản S 580 e hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 11 kW, thời gian sạc từ 0-100% khoảng 2,25 giờ; sạc nhanh DC tối đa 60 kW, thời gian sạc từ 10-80% khoảng 20 phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố là 2,21 lít/100 km theo phương thức đo áp dụng tại Việt Nam. Các thông số thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành và trạng thái pin.

Bên trong Mercedes-Maybach S 580 e được ốp gỗ walnut MANUFAKTUR màu nâu vân nhám tự nhiên kết hợp đường chỉ nhôm; hộc giữ lạnh phía sau đến 10 lít. Cáp sạc AC đến 11 kW dài 7 m và cáp AC 1,8 kW dài 5 m.

Về kích thước, cả hai phiên bản đều có chiều dài 5.485 mm, rộng 1.937 mm, cao 1.510 mm và chiều dài cơ sở 3.396 mm. So với S-Class trục cơ sở dài, chiều dài cơ sở của Maybach S-Class tăng thêm 180 mm, dành thêm không gian cho hàng ghế sau.

Khoang hành khách phía sau được thiết kế với hai ghế thương gia độc lập, có khả năng ngả lưng tối đa 43,5 độ. Ghế phía sau bên phụ có bệ đỡ chân điều chỉnh góc đến 50 độ, kết hợp các chức năng massage, thông gió, sưởi cổ và vai. Xe còn có bàn gấp, cụm điều khiển trung tâm kéo dài và hệ thống điều hòa riêng cho từng khu vực.

Mercedes-Maybach S-Class S 480 và S 580 được trang bị hai ghế thương gia độc lập, cụm điều khiển trung tâm trải dài, bàn gấp, khay để cốc hỗ trợ giữ ấm/làm mát, cổng USB-C và HDMI; ghế Multicontour, massage bắp chân...

Trang bị giải trí gồm hệ thống âm thanh Burmester High-end 4D với 31 loa, công suất 1.610 W, hỗ trợ Dolby Atmos. Hai màn hình giải trí phía sau kích thước 13,1 inch cùng tai nghe không dây cho phép hành khách sử dụng các nội dung riêng biệt. Hệ thống MBUX Superscreen phía trước gồm màn hình trung tâm 14,4 inch, màn hình hành khách 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.

Về an toàn và vận hành, hai phiên bản được trang bị hệ thống hỗ trợ lái MB.DRIVE ASSIST, hỗ trợ đỗ xe MB.DRIVE PARKING ASSIST 360, hệ thống treo khí nén AIRMATIC và đánh lái bánh sau tối đa 4,5 độ. Xe sử dụng hộp số tự động 9G-TRONIC và hệ dẫn động bốn bánh 4MATIC.

Mercedes-Maybach S 580 e hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 11 kW, thời gian sạc từ 0-100% khoảng 2,25 giờ; sạc nhanh DC tối đa 60 kW, thời gian sạc từ 10-80% khoảng 20 phút

Việc bổ sung phiên bản S 580 e giúp Mercedes-Maybach mở rộng lựa chọn hệ truyền động điện hóa trong phân khúc sedan siêu sang, bên cạnh phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống. Hai mẫu xe được giới thiệu trong dịp Mercedes-Benz kỷ niệm 140 năm lịch sử phát triển ngành ô tô, đồng thời nằm trong danh mục hơn 20 mẫu xe trưng bày tại “The Icons, Electrified”.

Triển lãm mở cửa tự do từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày, từ ngày 30/10 đến 1/11/2026, tại Thủ Thiêm Riverstage – Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh.