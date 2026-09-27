Bộ đội lội ruộng giúp dân thu hoạch lúa giữa mùa mưa ngập

Cán bộ, chiến sĩ lội ruộng, chung tay giữ mùa vàng cho dân.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Giang Thành, tỉnh An Giang bị ngập, gây khó khăn cho việc thu hoạch.

Qua khảo sát, xã Giang Thành có gần 50 ha lúa tại các khu vực trũng thấp đang chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên, do mực nước dâng cao, máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận nhiều diện tích, trong khi lúa đã đến kỳ thu hoạch, làm tăng nguy cơ thiệt hại nếu nước tiếp tục dâng cao.

Trước tình hình trên, tại tổ 5, ấp Khánh Hòa, xã Giang Thành, Trung đoàn 893 đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519 phối hợp với các lực lượng tại địa phương trực tiếp xuống đồng, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Dầm mình giữa ruộng ngập, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương thu hoạch từng diện tích lúa đã chín.

Ở những khu vực máy móc không thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng phải lội xuống ruộng, thu hoạch lúa bằng phương pháp thủ công, bó thành từng bó rồi vận chuyển đến nơi thuận lợi.

Dù làm việc trong điều kiện ruộng ngập nước, đi lại khó khăn, các lực lượng vẫn tích cực, tranh thủ từng giờ để thu hoạch những diện tích lúa đã chín. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 đã hỗ trợ người dân thu hoạch được 1,2 ha lúa bị ngập.

Cán bộ, chiến sĩ lội ruộng, giữ lại thành quả của người dân giữa cánh đồng ngập nước.

Đại úy Huỳnh Thanh Phong, Chính trị viên Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, cho biết qua nắm tình hình, nhiều diện tích lúa của người dân đã đến thời điểm thu hoạch nhưng do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao, máy gặt đập liên hợp không thể vào được.

Trước tình hình đó, Tiểu đoàn đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ huy Trung đoàn và Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương tổ chức cán bộ, chiến sĩ xuống đồng giúp dân.

Những bó lúa sau khi thu hoạch được nhanh chóng chuyển lên bờ, đưa đến nơi an toàn.

“Chúng tôi xác định phải tranh thủ thời gian, hỗ trợ người dân thu hoạch và đưa lúa lên khu vực an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đơn vị sẽ tiếp tục bám sát tình hình, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu”, Đại úy Huỳnh Thanh Phong cho hay.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy Trung đoàn 893 thường xuyên nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Trước diễn biến mưa ngập còn phức tạp, Tiểu đoàn 519 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ trên đồng ruộng góp phần giúp bà con giảm thiệt hại, đồng thời tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, gắn bó quân dân trên địa bàn.