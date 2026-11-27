Tay đua thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Hiếu (phải) ăn mừng khi cán đích đầu tiên. Ảnh: CTV

Vượt qua bộ đôi đồng đội Nguyễn Văn Nhã - Nguyễn Thiên Huy ở bán kết nội bộ của thành phố Đồng Nai, bộ đôi Lê Nguyệt Minh - Nguyễn Văn Hiếu gặp đối thủ mạnh là bộ đôi Đặng Văn Pháp - Trần Khánh Duy của đơn vị Vĩnh Long ở chung kết nội dung bộ đôi 500m tốc độ nam.

Các tay đua xuất phát chung kết bộ đôi 500m tốc độ nam. Ảnh chụp màn hình

Bước vào lượt thi đấu chung kết, hai tay đua của thành phố Đồng Nai phối hợp ăn ý cùng chiến thuật hợp lý để vượt qua hai đối thủ đến từ Vĩnh Long và cán đích đầu tiên. Xuất phát tốt hơn, Lê Nguyệt Minh đã đẩy tốc độ lên cao để đưa Nguyễn Văn Hiếu vào tầm rút thuận lợi và chiến thắng trước Đặng Văn Pháp của Vĩnh Long, giành HCV cho xe đạp thành phố Đồng Nai. Thua ở bán kết, bộ đôi tay đua khác của Đồng Nai là Nguyễn Văn Nhã - Nguyễn Thiên Huy và Lê Văn Khánh - Ngô Thanh Sang (Đồng Tháp) cùng giành huy chương đồng.

Tay đua Lê Nguyệt Minh góp sức lớn vào tấm huy chương vàng bộ đôi 500m tốc độ nam của xe đạp thành phố Đồng Nai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: CTV

Tay đua Nguyễn Văn Hiếu (thành phố Đồng Nai) về đích trước Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long). Ảnh chụp màn hình

Huấn luyện viên Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai Đặng Ngọc Tú ăn mừng khi các học trò giành chiến thắng ở nội dung bộ đôi 500m tốc độ nam. Ảnh: CTV

HCV ở nội dung bộ đôi 500m tốc độ nam là tấm HCV thứ hai của xe đạp thành phố Đồng Nai giành được ở đại hội lần này sau HCV nội dung đồng đội tính giờ nam cự ly 80km. Thành tích này không chỉ khẳng định thế mạnh tốc độ của xe đạp đường trường Đồng Nai tại sân chơi Đại hội Thể thao toàn quốc, mà còn đóng góp quan trọng vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao thành phố Đồng Nai.

Bốn tay đua của thành phố Đồng Nai thi đấu bán kết bộ đôi 500m tốc độ nam. Ảnh chụp màn hình

Tính đến sáng 27-11, đoàn thể thao thành phố Đồng Nai đã giành được tổng cộng 12 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.