Bộ đôi HONOR Magic 9 và 9 Pro Max lộ diện với vi xử lý 2nm cùng viên pin chạm mốc 8.800mAh

Sự kiện công nghệ Magic Grand Ceremony diễn ra vào ngày 28/9 tại Bắc Kinh đang thu hút sự quan tâm lớn khi bộ đôi flagship HONOR Magic 9 và Magic 9 Pro Max bất ngờ rò rỉ toàn bộ bảng thông số kỹ thuật. Thông tin rò rỉ từ tài khoản uy tín Digital Chat Station cho thấy thế hệ điện thoại cao cấp tiếp theo của HONOR sẽ tạo nên bước nhảy vọt về dung lượng pin, tiến trình vi xử lý và cấu trúc cảm biến quang học.

HONOR Magic 9 có thiết kế bắt mắt

HONOR Magic 9: Thiết kế tối ưu cùng bước đột phá camera selfie

Phiên bản HONOR Magic 9 tiêu chuẩn sở hữu thiết kế gọn gàng, trang bị màn hình LTPS kích thước 6.37 inch, độ phân giải 2.664 x 1.236 pixel và tần số quét 120Hz mượt mà. Điểm nhấn thị giác khác biệt nhất ở mặt trước là cụm camera selfie 55MP sở hữu đường cắt dạng khối vuông – phong cách tạo hình lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới điện thoại Android.

Về độ bền, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn kháng nước và bụi nghiêm ngặt gồm IP68, IP69 và IP69K, mang lại khả năng chống chịu cao trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Thân máy cũng tích hợp phím bấm AI chuyên dụng cùng nút chụp ảnh vật lý riêng biệt, hỗ trợ thao tác nhanh cho người dùng sáng tạo nội dung.

Điện thoại có sức mạnh ấn tượng

Cụm ba camera 200MP và nguồn năng lượng 8.000mAh

Hệ thống quang học phía sau của HONOR Magic 9 được bố trí theo cụm nằm ngang với cảm biến chính 200MP, đi cùng camera góc siêu rộng 50MP và camera tele tiềm vọng 200MP hỗ trợ zoom quang học 3.5x. Khả năng thu phóng chi tiết cao kết hợp độ phân giải vượt trội giúp xử lý hình ảnh sắc nét trong nhiều bối cảnh chụp phức tạp.

Sức mạnh xử lý của phiên bản tiêu chuẩn được đảm nhiệm bởi chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống là viên pin dung lượng lên tới 8.000mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W, giải quyết triệt để bài toán thời lượng pin trên các dòng máy cao cấp.

HONOR Magic 9 Series sẽ ra mắt vào ngày 28/9

HONOR Magic 9 Pro Max: Cấu hình đỉnh cao với tiến trình 2nm

Biến thể cao cấp nhất HONOR Magic 9 Pro Max định hình phân khúc với màn hình LTPO kích thước 6.8 inch, đạt độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel. Thiết bị được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 xây dựng trên tiến trình 2nm tiên tiến bậc nhất hiện nay, mang lại hiệu suất tính toán tối ưu cùng khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Không chỉ vượt trội về hiệu năng, bản Pro Max còn nâng tầm nhiếp ảnh di động nhờ cảm biến chính kích thước 1/1.28 inch và cảm biến camera tele tiềm vọng đạt mức 1/1.4 inch. Nguồn năng lượng của máy chạm ngưỡng 8.800mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc nhanh không dây 80W. Máy hoàn thiện trải nghiệm nghe nhìn cao cấp bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D và hệ thống loa kép stereo 1216.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật HONOR Magic 9 và Magic 9 Pro Max

Sự kết hợp giữa vi xử lý tiến trình 2nm thế hệ mới, cảm biến quang học kích thước lớn và dung lượng pin kỷ lục định vị dòng HONOR Magic 9 trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thị trường smartphone cao cấp nửa cuối năm nay.