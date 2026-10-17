Bộ đội Hóa học – Hành trình làm sạch những vùng đất ô nhiễm

Ngày nay, mua sắm trực tuyến đã trở thành một hành vi tiêu dùng phổ biến trong xã hội. Muốn sản phẩm được “ship tận giường”, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân như tên họ, số điện thoại, địa chỉ cùng nhiều thông tin khác cho doanh nghiệp. Trước tình hình, bọn lừa đảo qua mạng dựa trên dữ liệu cá nhân ngày càng tinh vi, người dân phải làm sao trước nỗi bất an này?