Bộ đội Hóa học – Hành trình làm sạch những vùng đất ô nhiễm
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hậu quả còn sót lại vẫn cần được khắc phục bằng sự bền bỉ và trách nhiệm của nhiều thế hệ. Bằng bản lĩnh, trình độ chuyên môn và tinh thần tận tụy, những người lính Hóa học đang ngày đêm xử lý các nguy cơ hóa chất tồn lưu, bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân, từng bước hồi sinh những vùng đất từng chịu ảnh hưởng của chiến tranh.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/bo-doi-hoa-hoc-hanh-trinh-lam-sach-nhung-vung-dat-o-nhiem-64715