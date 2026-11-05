Bộ đội giúp đồng bào Mông ở bản Si Át ổn định cuộc sống

Già làng Sùng Cháy Thào cùng hàng chục hộ đồng bào Mông từ các tỉnh phía Bắc đến Si Át lập nghiệp trong giai đoạn 2001-2005. Những ngày đầu, hạ tầng thiếu thốn, phương thức canh tác lạc hậu khiến đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Theo già làng Sùng Cháy Thào, khi ấy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo lên tới 98%.

Cán bộ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 720 hướng dẫn đồng bào Mông kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê.

Để giúp bà con ổn định cuộc sống, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 720 đầu tư xây dựng hạ tầng, tham gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cao su, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và giao khoán vườn cây của đơn vị cho người dân. Từ sự hỗ trợ của bộ đội, bà con từng bước thay đổi cách làm, có thu nhập ổn định, xây nhà kiên cố, mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Hiện bản Si Át có 531 hộ đồng bào Mông với 2.856 nhân khẩu; khoảng 95% số hộ trồng cà phê. Mỗi héc-ta cà phê cho thu nhập 150-200 triệu đồng/năm, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Chị Hoàng Thị Máy, hộ nhận khoán của Đội 4 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 720) cho biết, vườn cà phê mang lại cho gia đình hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Khoản thu này giúp gia đình có vốn mở rộng sản xuất, xây nhà, chăm lo việc học của các con. “Bộ đội hướng dẫn rất kỹ cách trồng, cách bón phân, tưới nước, tỉa cành, thu hoạch nên ai cũng biết làm”, chị Máy chia sẻ.

Đồng chí Trần Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân đánh giá: Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 720 luôn bám bản, gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của bà con để triển khai các mô hình phát triển kinh tế, chương trình hỗ trợ phù hợp. Những đóng góp của đơn vị được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận.

Từ hướng dẫn kỹ thuật đến tạo sinh kế, sự giúp đỡ của bộ đội góp phần để đồng bào Mông yên tâm lao động, gắn bó với quê hương mới. Những vườn cây cho thu nhập ổn định cũng tạo điều kiện để bà con đầu tư sản xuất, chăm lo gia đình.