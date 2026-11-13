Bộ đội giúp dân phát triển kinh tế, xây địa bàn vững mạnh

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 994A chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn

Phát huy vai trò đội quân công tác

Trung đoàn Bộ binh 994A là đơn vị chủ lực của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, Trung đoàn còn phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện chức năng đội quân công tác.

Thượng tá Nguyễn Đức Thắng - Chính ủy Trung đoàn cho biết, từ năm 2019 đến nay, Trung đoàn 994A đã tổ chức 17 đợt hành quân, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại các xã Quảng Sơn, Trường Xuân và Quảng Phú, với hơn 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp hơn 9.000 ngày công; đào hơn 9 km kênh mương chống hạn và gần 6 km đường liên thôn; tham gia thu hoạch hơn 15.300 ha hoa màu cho Nhân dân...

Chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 994A hỗ trợ bà con nhân dân chăm sóc cà phê

Không chỉ góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng, làm khang trang diện mạo nông thôn tại địa bàn đóng quân, Trung đoàn Bộ binh 994A còn chú trọng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Nổi bật, đơn vị triển khai nhiều mô hình thiết thực như “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Đảng bộ giúp 1 hộ dân thoát nghèo bền vững”. Thông qua các mô hình, cán bộ đơn vị trực tiếp đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong lao động, sản xuất, giúp các gia đình từng bước ổn định kinh tế. Đến nay, đã có 6 hộ được công nhận thoát nghèo. Riêng năm 2026, Trung đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Quảng Sơn triển khai mô hình “Đảng bộ giúp 1 hộ dân thoát nghèo bền vững” đối với gia đình ông Lý Văn Duy, với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng và 105 ngày công.

Trao vốn hỗ trợ gia đình chị Ka Thao đầu tư chăm sóc vườn cà phê

Ngoài ra, Trung đoàn còn thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”. Trong 5 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ, đồng hành với 4 học sinh Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu, xã Quảng Sơn. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa và nguồn thu tăng gia của đơn vị.

Chung tay giảm nghèo

Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn đô thị, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Ban CHQS phường 3 Bảo Lộc còn tích cực tham gia công tác giảm nghèo, góp phần giảm số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường 3 Bảo Lộc hỗ trợ người dân chằng chéo nhà cửa trước thiên tai

Theo thống kê của UBND phường 3 Bảo Lộc, hiện địa phương còn 77 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Phường đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo, cận nghèo; phấn đấu mỗi năm giảm từ 15 - 16 hộ. Năm 2026, trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng các hộ nghèo, cận nghèo, phường 3 Bảo Lộc xác định 16 hộ có khả năng thoát nghèo để tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ. Ban CHQS phường được giao hỗ trợ 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thượng tá Biện Đức Long - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết, đơn vị hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng để làm vốn kinh doanh nhỏ hoặc đầu tư phân bón chăm sóc vườn cà phê. Nguồn kinh phí được huy động một phần từ vận động xã hội hóa, phần còn lại trích từ quỹ tăng gia của đơn vị và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ.

Phối hợp tuần tra bảo vệ mùa thu hoạch cà phê của người dân

Chị Ka Thao, một hộ dân được hỗ trợ vốn chăm sóc cà phê cho biết, gia đình có hơn 2 sào cà phê nhưng do các con còn nhỏ, thường xuyên đau ốm, bệnh tật nên việc chăm sóc, thu hoạch gặp nhiều khó khăn. “Được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường giúp đỡ mùa thu hoạch năm nay, gia đình tôi đã an tâm hơn nhiều. Và gia đình càng an tâm hơn khi đã được Ban CHQS phường hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư phân bón, nâng cao năng suất vườn cà phê cho vụ mùa năm sau”, chị Ka Thao chia sẻ.

Bên cạnh đó, Ban CHQS phường thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ ngày công đối với các gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua đó, kịp thời động viên hậu phương, giúp các chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Chung tay tạo cảnh quan tại khuôn viên các trường mầm non trên địa bàn

Trong cao điểm thực hiện tháng “Vì người nghèo” năm 2026, Ban CHQS phường tiếp tục đẩy mạnh vận động xã hội hóa, tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác dân vận linh hoạt, sát địa bàn, bám cơ sở, lấy hiệu quả chăm lo đời sống Nhân dân làm thước đo. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác dân vận linh hoạt, sát địa bàn, bám cơ sở, lấy hiệu quả chăm lo đời sống Nhân dân làm thước đo. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh