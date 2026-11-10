Bộ đội giăng dây qua suối, cõng người già và trẻ nhỏ sơ tán khỏi vùng sạt lở ở Quảng Ngãi

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều hộ dân tại thôn Nước Lầy (xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi) sống sát chân đồi, đối mặt nguy cơ sạt lở đất.

Trước tình hình này, chiều 10/11, chính quyền địa phương tổ chức di dời. Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì phối hợp với các lực lượng tại chỗ đến từng khu vực vận động, hỗ trợ người dân rời khỏi nơi nguy hiểm.

Sườn đồi sát nhà dân ở thôn Nước Lầy có dấu hiệu sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm khi mưa lớn kéo dài.

Để đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn, các chiến sĩ giăng dây qua suối Nước Lầy, hỗ trợ bà con bám dây di chuyển qua dòng nước. Với người già và trẻ nhỏ, bộ đội trực tiếp cõng qua suối để bảo đảm an toàn.

“Với phương châm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con, các lực lượng đã vận động, di dời 11 hộ với 39/47 nhân khẩu đến tránh trú tại Nhà văn hóa thôn Nước Lầy. Số nhân khẩu còn lại tiếp tục được rà soát, vận động di chuyển đến nơi an toàn”, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì cho hay.

Bộ đội giăng dây qua suối Nước Lầy để hỗ trợ người dân sơ tán.

Cũng trong ngày 10/11, UBND xã Ba Xa đã khẩn trương di dời 12 hộ dân với 40 nhân khẩu tại tổ 4 Vả Chinh (thôn Nước Lăng) sau khi phát hiện vết nứt lớn trên núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Theo thông tin từ địa phương, tổ 4 Vả Chinh có tổng cộng 53 nhân khẩu, trong đó 13 người đang đi làm ăn xa. Trong số 40 người còn ở địa phương, phần lớn là người già và trẻ nhỏ.

Trước nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán toàn bộ 40 người đến Nhà văn hóa thôn Nước Lăng và các hộ dân lân cận. Chính quyền địa phương đang bố trí, ổn định nơi ăn ở cho các hộ dân, bảo đảm an toàn trong thời gian mưa lớn kéo dài.

Người dân thôn Nước Lăng (xã Ba Xa) được sơ tán khẩn cấp sau khi phát hiện vết nứt lớn trên núi.

Mưa lớn còn gây sạt lở tại một số khu vực thuộc xã Ngọc Linh tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, đất đá sạt lở từ taluy dương tại điểm trường Mầm non thôn Đăk Bối và tuyến đường nội thôn xã Úa. Trong khi đó, nước tại các sông, suối đang dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ và sạt lở đất.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền xã Ngọc Linh đã cho học sinh mầm non ở khu vực sạt lở hoặc phải đi qua sông, suối nghỉ học. Phụ huynh cũng đã đến đón các em về nhà.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ 13h ngày 9/11 đến 13h ngày 10/11, nhiều khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số địa phương ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Sơn Long (xã Sơn Tây) 283,6 mm; Măng Bút 253,6 mm; Sơn Ba (xã Sơn Kỳ) 223,4 mm; Hiếu (xã Kon Plông) 212,6 mm và Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 201,2 mm. Ngoài ra, Sơn Hải (xã Sơn Thủy) ghi nhận 184,2 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 184 mm và Sơn Mùa (xã Sơn Tây Thượng) 153,4 mm. Đáng lo ngại, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa hoặc đạt mức bão hòa trên 80%, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất khi mưa tiếp diễn. Cơ quan khí tượng dự báo trong 6 giờ tiếp theo, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến 20-30 mm, có nơi trên 50mm.

Mưa lớn, nước tràn cầu, giao thông chia cắt

Ngày 10/11, ông Lê Văn Vin - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, nước đã tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham, nên chính quyền địa phương lập chốt, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực tại hai đầu cầu trên tuyến đường nối khu vực Trà Giang với Sơn Hạ, nhằm ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực nước lũ đang tràn qua.

Cầu tràn Thạch Nham (tỉnh Quảng Ngãi) hiện đã ngập.

Cầu tràn Thạch Nham được xây dựng cách đây khoảng 30 năm, thuộc công trình đầu mối hạ lưu sông Trà Khúc. Trước đây, cầu kết nối huyện Tư Nghĩa và huyện Sơn Hà, nay thuộc địa bàn xã Trà Giang và xã Sơn Hạ sau sáp nhập.

Đây là tuyến giao thông quan trọng nối khu vực đồng bằng với miền núi Quảng Ngãi, có lượng người và phương tiện qua lại đông đúc.

Tuy nhiên, do đặc điểm cầu tràn thấp, mỗi khi mưa lớn, nước lũ dâng cao thường chảy tràn qua mặt cầu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Vào mùa mưa lũ, chính quyền địa phương thường xuyên phải đặt biển cảnh báo, dựng rào chắn để ngăn người dân qua cầu. Dù vậy, vẫn có trường hợp bất chấp nguy hiểm, vượt rào chắn để tránh phải đi đường vòng khoảng 25 km.

Khu vực cầu tràn Thạch Nham từng xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến người và phương tiện bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại về người.

Liên quan tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tại xã Măng Bút chính quyền đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Chính quyền xã Măng Bút dựng rào chắn, cảnh báo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập nước, ngăn người dân và phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm.

Cho học sinh nghỉ học khi mưa lũ gây mất an toàn Ngày 10/11, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành công văn yêu cầu chủ động ứng phó đợt mưa lớn được nhận định là lớn nhất trong năm. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan chức năng quyết định cho học sinh nghỉ học khi mưa lớn, ngập lụt gây mất an toàn. Các địa phương phải rà soát khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; chủ động sơ tán người dân, bố trí lực lượng chốt chặn, không để người và phương tiện qua ngầm tràn, đường ngập khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, kiểm tra an toàn hồ đập, chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị cô lập.