Bộ đội giăng dây, đưa người dân vượt suối đi tránh sạt lở

Chiều 10/11, trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Thành Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã Ba Vì - cho biết từ tối qua (9/10) đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn. (Ảnh: Đ.N)

Đáng chú ý, mưa lớn kéo dài khiến hàng chục hộ dân ở thôn Nước Lầy bị đặt trong tình trạng báo động khi nhà cửa của người dân nằm sát ngọn đồi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. (Ảnh: Đ.N)

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. (Ảnh: Đ.N)

Để đưa người dân khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng chức năng đã triển khai giăng dây cho người dân bám víu lội qua suối Nước Lầy. (Ảnh: Đ.N)

Bộ đội cõng người già và trẻ nhỏ vượt suối đến nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: Đ.N)

“Với phương châm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con, các lực lượng đã vận động, di dời 11 hộ với 39/47 nhân khẩu đến tránh trú tại Nhà văn hóa thôn Nước Lầy. Số nhân khẩu còn lại tiếp tục được rà soát, vận động di chuyển đến nơi an toàn” - ông Thuận cho hay. (Ảnh: Đ.N)

Quá trình di dời được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng quân sự cơ sở trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. (Ảnh: Đ.N)

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi thông tin từ 13h ngày 9/11 đến 13h ngày 10/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Sơn Long (xã Sơn Tây) 283,6mm, Măng Bút (xã Măng Bút) 253,6mm, Sơn Ba (xã Sơn Kỳ) 223,4mm, Hiếu (xã Kon Plông) 212,6mm, Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 201,2mm, Sơn Hải (xã Sơn Thủy) 184,2mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 184,0mm, Sơn Mùa (xã Sơn Tây Thượng) 153,4mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hoà trên 80%. Trong 6h tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm , có nơi trên 50mm.