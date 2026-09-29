Bộ đôi Galaxy A54 và Galaxy A16 bất ngờ được thử nghiệm One UI 9 Beta với dung lượng 2.8GB

Hai mẫu điện thoại tầm trung và phổ thông của Samsung gồm Galaxy A54 và Galaxy A16 vừa chính thức được tiếp cận bản cập nhật thử nghiệm One UI 9 Beta. Đây là bước đi đáng chú ý của hãng công nghệ Hàn Quốc khi mở rộng chương trình trải nghiệm sớm giao diện hệ điều hành mới xuống các phân khúc thấp hơn thay vì chỉ giới hạn trên các dòng máy cao cấp.

One UI 9 Beta đã chính thức cập bến thị trường Ấn Độ dành riêng cho hai mẫu máy Galaxy A54 và Galaxy A16

Thông số bản dựng và phạm vi triển khai One UI 9 Beta

Chương trình thử nghiệm đợt này được ghi nhận phát hành đầu tiên tại thị trường Ấn Độ dành cho Galaxy A54 và Galaxy A16. Mỗi thiết bị được gán một mã bản dựng riêng nhằm tối ưu hóa theo cấu hình phần cứng tương ứng.

Gói nâng cấp có dung lượng xấp xỉ 2.8GB, cho thấy đây là một đợt thay đổi lớn về mặt cấu trúc hệ thống và tính năng phần mềm. Người dùng cần chủ động giải phóng bộ nhớ lưu trữ trên máy, sao lưu dữ liệu quan trọng và kết nối mạng Wi-Fi tốc độ cao để đảm bảo quá trình tải về không bị gián đoạn hay phát sinh lỗi tệp tin.

Một điểm đáng lưu ý là dung lượng của gói nâng cấp One UI 9 Beta này lên tới khoảng 2.8GB

Quy trình đăng ký và những rủi ro kỹ thuật cần lưu ý

Đối với các thiết bị đủ điều kiện trong khu vực hỗ trợ, quy trình đăng ký tham gia chương trình One UI 9 Beta được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng Samsung Members theo các bước sau:

Khởi chạy ứng dụng

Samsung Members

và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

Tìm và chọn banner thông báo

One UI 9 Beta Program

tại giao diện chính.

Hoàn tất thủ tục ghi danh theo các chỉ dẫn hiển thị trên màn hình.

Truy cập mục

Cài đặt

>

Cập nhật phần mềm

> chọn

Tải về và cài đặt

sau khi hệ thống phê duyệt.

Mặc dù việc trải nghiệm sớm các tính năng mang lại sự mới mẻ, bản chất của phiên bản Beta là nhằm phục vụ quá trình thu thập phản hồi kỹ thuật để vá lỗi trước khi phát hành chính thức. Do đó, hệ thống khó tránh khỏi các hiện tượng không ổn định như xung đột ứng dụng, văng ứng dụng đột ngột hoặc giật lag trong quá trình điều hướng giao diện.

Người dùng sử dụng Galaxy A54 hoặc Galaxy A16 làm thiết bị liên lạc và làm việc chính được khuyến nghị cân nhắc kỹ hoặc chờ đợi phiên bản hoàn thiện ổn định được phát hành rộng rãi trong thời gian tới.