Bộ đội dùng thuyền thúng đưa gần 200 học sinh, giáo viên khỏi trường ngập sâu

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh dùng thuyền thúng đưa giáo viên và học sinh đến nơi an toàn.

Clip Cán bộ, chiến sĩ tại Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương dùng thuyền thúng đưa giáo viên, học sinh ra khỏi khu vực ngập lụt.

Mưa lớn khiến Trường THCS Sông Trí (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) ngập sâu gần, chia cắt với bên ngoài. Khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ tại Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã được huy động, dùng thuyền thúng đưa học sinh, giáo viên ra ngoài an toàn.

Khoảng 15h ngày 15/9, mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào Trường THCS Sông Trí, thuộc tổ dân phố Hải Thanh, phường Sông Trí. Nước dâng cao khiến khuôn viên trường bị ngập sâu, chia cắt với bên ngoài.

Trường THCS Sông Trí (tổ dân phố Hải Thanh, phường Sông Trí) bị ngập sâu do mưa lớn.

Thời điểm này, trong trường có nhiều cán bộ, giáo viên cùng gần 200 học sinh.

Trước tình huống khẩn cấp, nhà trường báo cáo chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ. Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương nhanh chóng điều động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng biên phòng sử dụng thuyền thúng tiếp cận khu vực ngập, lần lượt đưa học sinh, giáo viên ra ngoài an toàn. Các chiến sĩ cũng hỗ trợ nhà trường kê cao, di chuyển thiết bị, đồ dùng học tập đến vị trí an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương dùng thuyền thúng hỗ trợ đưa giáo viên và học sinh ra ngoài.

Trung tá Nguyễn Trọng Mão, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, cho biết thời điểm mưa lớn, 6 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang làm nhiệm vụ tuần tra gần khu vực Hải Thanh.

“Thấy sân trường ngập sâu, nhiều phụ huynh đứng bên ngoài cổng, chúng tôi lập tức báo về đơn vị. Cùng lúc, nhà trường cũng đề nghị hỗ trợ. Đơn vị đã đưa thuyền thúng đến hiện trường, đồng thời cử thêm 15 cán bộ, chiến sĩ xuống hỗ trợ giáo viên, học sinh”, Trung tá Mão nói.

Ngoài hỗ trợ tại trường học, lực lượng biên phòng cũng phối hợp di chuyển một số tài sản của người dân khu vực xung quanh đến nơi an toàn.

Giáo viên và học sinh được đưa ra cổng trường an toàn.

Ông Nguyễn Viết Thư, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Trí, cho biết do nước dâng nhanh, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học sớm trong chiều 15/9. Toàn bộ học sinh, giáo viên được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương hỗ trợ đưa đồ đạc của người dân lên cao.

“Đây là điểm trường có khoảng 200 học sinh tiểu học học nhờ cả buổi sáng và chiều. Nước ngập quá đầu gối. Nhà trường đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để quyết định thời gian cho học sinh trở lại trường”, ông Thư cho biết.