Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập
Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 17/9, nhiều khu vực tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ xảy ra ngập úng, bùn đất bao phủ đường giao thông và khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Ngày 17/9, Lữ đoàn 28, Tiểu đoàn 31 đã điều động 32 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền và nhân dân tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực đê Gò Khoăm, thôn Khôn Duy, xã Trần Phú.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bo-doi-dong-hon-3000-bao-dat-cat-giup-dan-gia-co-hon-2km-de-chong-ngap-post360991.html