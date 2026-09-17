Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 17/9, nhiều khu vực tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ xảy ra ngập úng, bùn đất bao phủ đường giao thông và khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Ngày 17/9, Lữ đoàn 28, Tiểu đoàn 31 đã điều động 32 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền và nhân dân tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực đê Gò Khoăm, thôn Khôn Duy, xã Trần Phú.

Video cán bộ, chiến sĩ cùng người dân và chính quyền địa phương đóng, vận chuyển bao cát đắp đê. Video: H. Thuần

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ được chia thành nhiều tổ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết nhằm gia cố tuyến đê, ngăn nước tràn vào khu dân cư. Ảnh: H. Thuần

Trong ngày, lực lượng đã đóng được hơn 3.000 bao đất, cát; vận chuyển bao cát và đắp đê chống ngập với chiều dài hơn 2km bờ đê. Ảnh: H. Thuần

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 cùng lực lượng tại chỗ của địa phương đã tích cực triển khai các phương án ứng phó, góp phần khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài, hạn chế nguy cơ ngập lụt và bảo vệ tài sản của người dân. Ảnh: H. Thuần

Được biết, trong thời gian tới, Lữ đoàn 28 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi diễn biến tình hình, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, bão lũ xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Ảnh: H. Thuần