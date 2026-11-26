Khoảnh khắc trình diễn võ thuật đặc sắc của Bộ đội Đặc công trong chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế diễn ra sáng 26/11 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội

Ngày 26/11, tham gia chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), 2.345 cán bộ, chiến sĩ Đặc công miệt mài luyện tập với quyết tâm cao nhất góp phần thành công vào Triển lãm.

Những "bông hồng thép" Đặc công biểu diễn quyền thuật.

Theo kế hoạch, bộ đội Đặc công là lực lượng tham gia chủ đạo trong chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ khai mạc Triển lãm có thời lượng 42 phút, với các tiết mục sôi động, ấn tượng như: "Phù Đổng Thiên Vương", "Việt Nam kiêu hãnh", "Chiến binh sao vàng" và tổ khúc hát múa với các ca khúc "We are the World", "Khát vọng hòa bình", "Vươn lên Việt Nam".

Điểm nhấn đặc sắc của chương trình là phần biểu diễn võ chiến đấu Đặc công trong Lễ khai mạc có thời lượng 10 phút. Trong đó, phần võ đồng diễn, xếp chữ giới thiệu 4 bài quyền thuật gồm: Cao xung thiên, Trường côn phá trận, Dao găm độc chiến, Quyền quạt, kết hợp tạo hình các biểu tượng. Chương trình sẽ khép lại bằng màn biểu diễn võ chiến đấu Đặc công tinh nhuệ nhất, với các bài quyền thuật đặc sắc.

Phần biểu diễn võ chiến đấu Đặc công trong Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 sẽ có thời lượng 10 phút.

Không chỉ dừng lại ở những màn biểu diễn trên sân khấu, từ ngày 10 đến 13/12/2026 (thời gian diễn ra Triển lãm), Binh chủng Đặc công còn tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, tương tác và trải nghiệm dành cho khách tham quan và Nhân dân.

Điểm nhấn là các màn biểu diễn võ chiến đấu Đặc công, từ khởi động, thực hành 4 bài quyền thuật đến võ tổng hợp. Trong đó, các bài quyền tay không gồm Quyền chiến Đặc công, Bát chảo quyền; quyền binh khí gồm Song đoản côn, Côn nhị khúc. Cùng với đó là những nội dung võ tổng hợp như: một người đối kháng với ba, bốn và năm đối thủ, thể hiện khả năng xử trí linh hoạt, kỹ thuật cá nhân và sự phối hợp trong thực hành chiến đấu của bộ đội Đặc công.

Niềm tự hào của những "bóng hồng" Đặc công khi hoàn thành chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế, sáng 26/11.

Thông qua các hoạt động tại Triển lãm, Binh chủng Đặc công không chỉ giới thiệu những kỹ thuật võ thuật, khả năng chiến đấu đặc sắc mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Đặc công Việt Nam bản lĩnh, tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm.