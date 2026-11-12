Bộ đội Đặc công sẵn sàng tỏa sáng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Rèn từng động tác, hợp luyện từng đội hình

Hướng tới Lễ khai mạc Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026, các đơn vị thuộc Binh chủng Đặc công đang tích cực luyện tập các tiết mục nghệ thuật, võ thuật và kỹ thuật chiến đấu đặc trưng.

Tại Trường Sĩ quan Đặc công, không khí huấn luyện diễn ra khẩn trương. Trên thao trường, từng động tác được chỉnh sửa tỉ mỉ; các đội hình liên tục hợp luyện để bảo đảm sự chính xác, đồng đều và thống nhất.

Cán bộ, học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Đặc công tập luyện tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương” - tiết mục mở màn Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Theo Binh chủng Đặc công, tổng quân số tham gia biểu diễn tại triển lãm là 2.394 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, lực lượng trống trận 195 người; cờ trận 500 người; võ đồng diễn, tạo khối, xếp chữ 1.200 người; võ chiến đấu đặc công 300 người cùng các lực lượng khác.

Quá trình huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, từ rèn luyện thể lực, điều lệnh, kỹ thuật cá nhân đến phối hợp, hiệp đồng trong đội hình từ tổ, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn đến toàn khối. Hằng ngày, các đơn vị tổ chức hội thao để đánh giá kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng luyện tập.

Các màn trình diễn thể hiện sức mạnh, sự tinh nhuệ của lực lượng Đặc công.

Việc tham gia Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 được Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ tư lệnh Đặc công xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, nhằm khẳng định trình độ tổ chức, chỉ huy, huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các nội dung biểu diễn tại lễ khai mạc của Trường Sĩ quan Đặc công gồm chương trình nghệ thuật chào mừng và võ chiến đấu Đặc công. Chương trình nghệ thuật có các tiết mục: “Phù Đổng Thiên Vương”, “Việt Nam kiêu hãnh”, “Chiến binh sao vàng” và tổ khúc hát múa “We Are the World” – “Khát vọng hòa bình” – “Vươn lên Việt Nam”. Phần biểu diễn võ chiến đấu Đặc công gồm: Trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ, xếp các biểu tượng; võ chiến đấu Đặc công, bát trảo quyền, quyền binh khí và võ tổng hợp.

Bên cạnh chương trình khai mạc, các đơn vị còn chuẩn bị những nội dung biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm để phục vụ khách tham quan, nhân dân trong những ngày diễn ra triển lãm.

Thượng sĩ Nhữ Văn Thành, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công chia sẻ: “Được huấn luyện, tập luyện biểu diễn tại lễ khai mạc là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm to lớn của bản thân tôi và cán bộ, chiến sĩ toàn Binh chủng Đặc công. Mặc dù tập luyện với cường độ cao, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng tôi và đồng đội luôn động viên, giúp đỡ nhau cùng cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đây là cơ hội tốt để tôi học tập, rèn luyện bản thân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ học tập tại trường và trên cương vị trở thành cán bộ sĩ quan trong tương lai”.

Còn Trung sĩ Bùi Thanh Tùng, học viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Đặc công tự hào nói: “Ngay từ khi nhận nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, trình diễn, tôi luôn được các thủ trưởng, chỉ huy các cấp quán triệt, giáo dục về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ. Đây là sự kiện chính trị mang tầm quốc tế, nơi hình ảnh Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam được giới thiệu với bạn bè quốc tế. Từ đó, chúng tôi xác định rõ tư tưởng, thái độ trách nhiệm đối với nhiệm vụ”.

Thượng tướng Lê Quang Đạo tặng quà động viên cán bộ, học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Đặc công.

Kiểm tra công tác huấn luyện, tập luyện tại Trường Sĩ quan Đặc công, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng tham mưu trưởng đánh giá cao vai trò của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công trong các hoạt động biểu diễn tại lễ khai mạc.

Từ nay đến ngày khai mạc triển lãm thời gian không còn dài, thời gian tập luyện còn rất ít, vì vậy, Thượng tướng Lê Quang Đạo đề nghị các cán bộ, chiến sĩ, học viên Trường Sĩ quan Đặc công tham gia các khối tiếp tục rèn luyện, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, bảo đảm sức khỏe, tác phong, quyết tâm cùng toàn quân tổ chức thành công triển lãm.

Lan tỏa tinh thần thượng võ Việt Nam

Điểm nhấn trong màn trình diễn của Bộ đội Đặc công tại triển lãm là sự kết hợp giữa kỹ thuật chiến đấu hiện đại với tinh hoa võ thuật truyền thống. Những bài quyền, thế võ và động tác sử dụng binh khí thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai, khả năng làm chủ kỹ thuật, đồng thời gửi gắm tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và khát vọng bảo vệ Tổ quốc.

Từng hành động, động tác trong các tiết mục được tập luyện công phu, tỉ mỉ.

Thông qua các tiết mục, nhà trường mong muốn giới thiệu tới đại biểu, khách tham quan và bạn bè quốc tế những nét đặc trưng trong nghệ thuật võ thuật của Bộ đội Đặc công Việt Nam. Đó là sự kết hợp giữa bản lĩnh chính trị, trí tuệ, thể lực, kỹ thuật quân sự và tinh thần đoàn kết được hun đúc qua quá trình giáo dục, đào tạo, huấn luyện bài bản.

Đại tá Bùi Quang Trung, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Đặc công cho biết: “Được tham gia tại sự kiện quốc phòng mang tầm quốc tế là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn đối với cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nhà trường. Đây không chỉ là hoạt động biểu diễn võ thuật và kỹ thuật chiến đấu, mà còn là dịp thể hiện bản lĩnh, trình độ, sức mạnh và truyền thống của Bộ đội Đặc công Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Theo Đại tá Bùi Quang Trung, quá trình luyện tập giúp cán bộ, học viên rèn bản lĩnh, ý chí, tinh thần đoàn kết, tác phong chính quy và kỷ luật. Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, học viên có điều kiện vận dụng kiến thức vào thực hành, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp, xử trí tình huống. Đội ngũ giáo viên cũng tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn phục vụ công tác giáo dục, đào tạo.

Từng hành động, động tác đang được cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Đặc công luyện tập kiên trì, tỉ mỉ để trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam tháng 12 tới đây. Sau những động tác, những buổi tập luyện công phu ấy là bản lĩnh, kỷ luật, sự chính quy của người quân nhân; là niềm tự lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Đặc công Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam tinh nhuệ, hiện đại và giàu khát vọng hòa bình.