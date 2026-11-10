Bộ đội cõng người già, trẻ nhỏ vượt suối tránh sạt lở ở Quảng Ngãi

Tối 10/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã sơ tán 39 người thuộc 11 hộ dân ở thôn Nước Lầy đến nơi an toàn do khu vực này có nguy cơ sạt lở đất.

Trước đó, trưa cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì phối hợp với các lực lượng địa phương đến thôn Nước Lầy tuyên truyền, vận động người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Sườn đồi sát nhà dân ở thôn Nước Lầy có dấu hiệu sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm khi mưa lớn kéo dài. Ảnh: B.V

Do mưa lớn, nước suối Nước Lầy dâng cao, chảy xiết, khiến khu dân cư bị chia cắt. Để đưa người dân ra ngoài, lực lượng chức năng phải căng dây thừng qua suối, tạo điểm bám hỗ trợ bà con di chuyển.

Đối với người già và trẻ nhỏ, các chiến sĩ trực tiếp cõng qua suối, đưa đến nơi tránh trú an toàn.

Những người được sơ tán hiện được bố trí tại Nhà văn hóa thôn Nước Lầy và nhà các hộ dân ở khu vực an toàn.

Ông Thành Minh Thuận cho biết, ngoài thôn Nước Lầy, địa phương còn xác định các khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Tà Noát (tổ 1 và tổ 4) và thôn Ba Lăng để chủ động ứng phó.

Bộ đội cõng người già qua suối để di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: B.V

Lực lượng chức năng kéo dây thừng qua suối để hỗ trợ người dân sơ tán. Ảnh: B.V

Cũng trong ngày 10/11, tại xã Ba Xa (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện vết nứt lớn trên núi ở khu vực tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

Chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán 12 hộ với 40 người đến Nhà văn hóa thôn Nước Lăng và nhà các hộ dân ở khu vực an toàn.

Khu vực này có tổng cộng 53 nhân khẩu, trong đó 13 người đang đi làm ăn xa. Toàn bộ 40 người có mặt tại địa phương đã được sơ tán.

Lực lượng chức năng xã Ba Xa hỗ trợ người dân sơ tán. Ảnh: B.X

Tại xã Ngọc Linh, mưa lớn gây sạt lở đất đá ở khu vực điểm trường Mầm non thôn Đăk Bối và một tuyến đường nội thôn. Một số học sinh mầm non được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, tại xã Măng Bút, mưa lớn gây ngập đường giao thông ở thôn Đăk Chờ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Măng Bút đã cắm biển cảnh báo tại các vị trí ta luy có nguy cơ sạt lở, đồng thời giăng dây, chốt chặn các cầu tràn có nước dâng cao, chảy xiết để ngăn người và phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không tự ý vượt rào chắn hoặc đi qua các ngầm tràn khi nước lũ dâng cao.

Lực lượng chức năng xã Măng Bút dựng rào chắn, cảnh báo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

Tại xã Kon Plông, nước ngập hai vị trí cống tràn trên đường dẫn vào các thôn Vi Ô Lắk, Vi Koa và khu vực cầu tràn trên tuyến đường từ thôn Đăk Xô đi thôn Kon Plinh, gây ảnh hưởng đến việc đi lại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ 13h ngày 9/11 đến 13h ngày 10/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn. Trong đó, Sơn Long đạt 283,6mm, Măng Bút 253,6mm và Sơn Ba 223,4mm.

Mưa lớn kéo dài khiến độ ẩm đất tại nhiều khu vực gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.