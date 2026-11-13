Bộ đội, Công an Quảng Ngãi chung tay dọn bùn đất trường học sau sạt lở núi

Sáng 13/11, tại điểm trường mầm non Tổ 2, thôn Sông Trường, xã Thanh Bồng, các cán bộ, chiến sĩ công an và quân sự xã Thanh Bồng đã có mặt chung tay dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường, lớp học sau sạt lở núi tràn vào phủ lấp phòng học và khuôn viên trường.

Video: Bộ đội, công an cùng thầy cô giáo chung tay dọn vệ sinh trường lớp sau sạt lở núi

Do đất đá từ quả đồi sau trường sạt xuống phủ lấp dày đến khoảng 35cm và nước mưa tràn vào khiến lớp bùn bám chặt vào nền phòng học và sân trường khiến công tác hốt dọn gặp nhiều khó khăn.

Các cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị công an và quân đội xã Thanh Bồng vừa dội nước vừa dùng cuốc, xẻng xúc bùn đất ra bên ngoài.

Do phần lớn bùn đất sét đỏ bám dính khá chặt và số lượng khá nhiều nên công tác dọn dẹp rất khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi.

Theo ước tính, khối lượng bùn đất do sạt lở núi tràn vào trường học cả chục m³, các lực lượng đã tích cực thu dọn, san gạt, vận chuyển đất, đá sạt lở ra khỏi khuôn viên trường.

Các cán bộ chiến sĩ đều phối hợp nhịp nhàng để đẩy bùn đất trong các phòng học ra bên ngoài.

Điểm trường mầm non Sông Trường thuộc xã Trà Thanh (cũ) nằm giữa rừng, điều kiện của cha mẹ học sinh còn nhiều khó khăn.

Dù khối lượng đất, đá sạt lở khá lớn, điều kiện khắc phục còn nhiều khó khăn, song với tinh thần xung kích, không ngại gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Thanh Bồng và các lực lượng hỗ trợ đã nỗ lực triển khai các phần việc, góp phần sớm ổn định môi trường học tập, tạo điều kiện để nhà trường duy trì hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Một phòng học đã được hốt dọn xong bùn đất và trở nên sạch sẽ sau nhiều nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng các cô giáo.

Các sĩ quan quân đội và lực lượng dân quân tự vệ xắn quần, bỏ dép lội bùn để dọn dẹp vệ sinh trường lớp giúp cô và trò sớm quay trở lại trường tiếp tục việc dạy và học.

UBND xã Thanh Bồng cho biết, hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Quân sự và Công an xã trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân trong chung tay chăm lo môi trường học tập an toàn cho trẻ em trên địa bàn.

Trước đó, mưa lớn liên tục dẫn đến đất, đá và cây rừng từ ngọn núi sau trường đổ xuống tràn vào bên trong phòng học, khuôn viên trường mầm non xã Thanh Bồng và điểm lẻ tại Tổ 2, thôn Sông Trường ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và điều kiện học tập, sinh hoạt của cô và trò nhà trường.

Sau nhiều nỗ lực của các lực lượng và thầy cô giáo, phòng học của các em học sinh đã được dọn sạch bong bùn đất.

Dù công việc khá cực nhọc, song trên đôi môi của các cán bộ công an, quân sự xã Thanh Bồng và các cô giáo cùng phụ huynh nở nụ cười tươi khi bùn đất đã được dọn sạch, các con sớm trở lại trường lớp để học tập.

Cô Hồ Thị Hiếu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bồng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự và Công an xã Thanh Bồng cùng các lực lượng đã chung tay dọn vệ sinh, trả lại trường lớp sạch đẹp để cô và trò sớm ổn định việc dạy và học.