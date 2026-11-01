Bộ đội chủ lực vượt sông, diễn tập đánh địch đổ bộ đường không

Vượt sông giữa tình huống bị đánh phá

Trên sông Lam, Trung đoàn Bộ binh 1 thuộc Sư đoàn chủ lực 324 (Quân khu 4) tổ chức hiệp đồng đưa các phân đội vượt sông chiến đấu. Tình huống giả định đặt lực lượng cơ động trước trở ngại: cầu đường bị đánh phá, đối phương liên tục trinh sát từ trên không, trong khi quân và phương tiện phải sang sông để tăng cường cho chiến dịch phản công.

Các lực lượng tham gia diễn tập tổ chức vượt sông đánh địch.

Bảo đảm bến vượt là Lữ đoàn Công binh 414. Gần bến chính, các bến giả được bố trí để đánh lạc hướng trinh sát. Tiểu đoàn 97 của Bộ Tham mưu Quân khu 4 triển khai lực lượng tác chiến điện tử, phối hợp phòng không bảo vệ khu vực cơ động, thực hành chế áp UAV theo tình huống.

Trong cuộc diễn tập, công binh sử dụng cầu phao PMP 60 tấn và phà GSP đưa phương tiện, binh khí kỹ thuật qua sông. Các phân đội tăng thiết giáp thực hành bơi vượt sông, bộ binh chuẩn bị vượt sông bằng bao gói.

Để bước vào thực binh, Sư đoàn 324 đã dành hai tháng tập trung chuẩn bị nhân lực, trang bị và phương án chiến đấu. Nội dung luyện tập bao gồm vượt sông, xử trí địch đổ bộ đường không, cơ động và hiệp đồng trên địa hình thực tế.

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4) dẫn bộ binh xung phong tiến công mục tiêu.

Theo chỉ huy Sư đoàn 324, đơn vị chú trọng thực hành và rèn khả năng ứng biến. Những tình huống giả định phức tạp được đưa vào huấn luyện để bộ đội xử trí khi diễn biến khác dự kiến.

Công tác chuẩn bị của Sư đoàn bắt đầu từ rất sớm, khi đơn vị cùng các lực lượng binh chủng tham gia xây dựng công trình tại Sở chỉ huy diễn tập Quân khu, cùng hàng chục hạng mục công trình lớn được hoàn thành.

Su-30MK2, Mi-17 chi viện bộ binh

Ngày 30/10, tại thao trường Sư đoàn 324, bộ đội bước vào thực binh bắn đạn thật, phối hợp các lực lượng đánh địch đổ bộ đường không. Đây là một trong những nội dung thực binh của cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều thành phần, lực lượng và vũ khí, trang bị.

Chiến đấu cơ Su-30MK2, trực thăng Mi-17 cùng nhiều loại UAV được tung vào cuộc diễn tập.

Trong nhiệm vụ chi viện cho trung đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường không, Sư đoàn Không quân 371 sử dụng Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 923 và trực thăng Mi-17 của Trung đoàn Không quân 916.

Mưa, mây mù ảnh hưởng đến tầm nhìn và khả năng quan sát của phi công. Các đơn vị Không quân đã khắc phục khó khăn, thực hiện đúng đường bay, công kích chính xác mục tiêu, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ và an toàn bay.

Ở Sư đoàn 324, việc chuẩn bị lực lượng chiến đấu đi cùng bảo đảm thao trường, phương tiện, vũ khí, trang bị và các điều kiện phục vụ diễn tập. Cường độ luyện tập cao, thời tiết phức tạp đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ duy trì kỷ luật, phối hợp chặt chẽ trong từng nội dung thực hành.

Kết quả, Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quá trình phối hợp thực binh bảo đảm an toàn tuyệt đối.

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Bộ binh xung phong tiêu diệt mục tiêu.

Đánh giá sau diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các lực lượng trong chuẩn bị, thực hành các nội dung, từ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đến chuẩn bị tác chiến, bắn đạn thật, đạn hơi và sử dụng thuốc nổ.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức luyện tập nghiêm túc, hoàn thành đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đối với Sư đoàn 324, việc được lựa chọn làm địa điểm tổ chức thực binh bắn đạn thật và bảo đảm các điều kiện phục vụ diễn tập thể hiện sự tin tưởng của cấp trên đối với đơn vị.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng yêu cầu đánh giá đúng thực chất kết quả diễn tập, rút kinh nghiệm để vận dụng vào huấn luyện; đồng thời nghiên cứu đưa những nội dung phù hợp vào giảng dạy tại các học viện, nhà trường.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, tới dự, chỉ đạo diễn tập tại Sư đoàn 324.

Lợi dụng địa hình cơ động triển khai chiến đấu.

Lực lượng dân công hoả tuyến tham gia vận chuyển trong diễn tập.

Sử dụng súng chống tăng không giật SPG-9 tiêu diệt mục tiêu trong cuộc diễn tập.

Để bước vào thực binh, Sư đoàn 324 đã dành hai tháng tập trung chuẩn bị nhân lực, trang bị và phương án chiến đấu.

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Các mục tiêu bị tiêu diệt trong cuộc diễn tập.

Các lực lượng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các tướng lĩnh cấp cao trao quà động viên lực lượng tham gia diễn tập.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, động viên lực lượng tham gia diễn tập.