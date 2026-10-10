Bộ đội Biên phòng Yên Khương hỗ trợ trường liên cấp ngay từ những ngày đầu vận hành

Đến thăm trường Phổ thông dân tộc Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, chúng tôi rất bất ngờ vì nơi ăn, ở của các em học sinh rất ngăn nắp, chính quy hệt như các chú Bộ đội Cụ Hồ. Thầy Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương cho biết: "Thực hiện chế độ học tập nội trú, các em học sinh sẽ ăn, ở, sinh hoạt tập thể tại nhà trường, chính vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường xác định: Ngoài việc truyền thụ cho các em kiến thức về các môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên thì việc giáo dục, uốn nắn hình thành cho học sinh những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày, từ thực hiện thời gian biểu, giữ gìn vệ sinh cá nhân đến sắp xếp quần áo, giày dép, sách vở, đồ dùng học tập...; nền nếp, kỹ năng sống tập thể rất quan trọng. Chính vì vậy, trước khi khai giảng năm học mới, Ban Giám hiệu nhà trường đã trao đổi, thống nhất và phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Yên Khương, triển khai xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường học tập, sinh hoạt mới".

Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương hướng dẫn học sinh gấp chăn màn.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã tham mưu với các cấp, xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với nhà trường; cử cán bộ, chiến sĩ BĐBP phối hợp với các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý ký túc xá hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường học tập, sinh hoạt mới: Dạy các em từ thức dậy đúng giờ, gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, sắp đặt nội vụ, đến cách sắp xếp đồ dùng, chuẩn bị sách vở hay thực hiện chế độ ngủ, nghỉ... Việc hướng dẫn, hỗ trợ cũng được xác định theo hướng cụ thể, sát từng học sinh. Đơn vị đã phân công cán bộ phụ trách từng nội dung, từng khối, lớp và khu vực nhà ở; quá trình theo dõi nền nếp được thực hiện với tinh thần “cầm tay chỉ việc”, giúp học sinh từng bước hình thành thói quen tự giác trong sinh hoạt tập thể.

Bên cạnh việc hướng dẫn thực hiện nền nếp trong học tập, sinh hoạt, thông qua các buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tập trung tuyên truyền kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia bằng những tờ gấp trực quan, dễ hiểu, sinh động. Trong các buổi tuyên truyền, học sinh được tìm hiểu về ý nghĩa của đường biên, mốc quốc giới; những hành vi bị nghiêm cấm ở khu vực biên giới theo Luật Biên phòng Việt Nam; những câu chuyện lịch sử, những tấm gương đã chiến đấu, hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới... Ngoài ra, những vấn đề thiết thực với lứa tuổi học sinh như nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng; kỹ năng tự bảo vệ; phòng, chống mua bán người; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống ma túy cũng được thông tin, trao đổi.

Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương hướng dẫn học sinh sắp xếp chăn màn và đồ dùng cá nhân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương tuyên truyền nền nếp và ý thức bảo vệ chủ quyền thông qua tờ gấp do đơn vị thiết kế.

Thiếu tá Mai Viết Nhân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yên Khương phấn khởi: "Hỗ trợ nhà trường trong giai đoạn đầu chỉ là một trong những nội dung của kế hoạch, chương trình phối hợp giữa đơn vị và nhà trường. Để nâng cao chất lượng công tác phối hợp, đơn vị tiếp tục tham mưu cho các cấp triển khai toàn diện công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước nuôi dưỡng, bồi đắp cho các cháu ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống và nhất là tình yêu đối với biên cương Tổ quốc, từng bước hình thành nhận thức và trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.