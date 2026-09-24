Trong quá trình tuần tra, Bộ đội Biên phòng khu vực biên giới hai nước đã tuyên truyền một số điều của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cho 120 lượt cư dân hai bên giên giới.

Đồng thời, đơn vị cũng kết hợp tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số; xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cho người dân Việt Nam. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm nguyên tắc đối ngoại, đảm bảo an toàn mọi mặt.

Dưới đây là những hình ảnh về Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương:

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị tuần tra song phương.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lai Châu tuyên truyền cho người dân về quy định xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu.