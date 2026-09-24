Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương
Đồn Biên phòng của khẩu Ma Lù Thàng và Đồn Biên phòng Huổi Luông (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu) tổ chức tuần tra song phương với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình, Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 23/9.
Trong quá trình tuần tra, Bộ đội Biên phòng khu vực biên giới hai nước đã tuyên truyền một số điều của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cho 120 lượt cư dân hai bên giên giới.
Đồng thời, đơn vị cũng kết hợp tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số; xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cho người dân Việt Nam. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm nguyên tắc đối ngoại, đảm bảo an toàn mọi mặt.
Dưới đây là những hình ảnh về Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương:
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bo-doi-bien-phong-viet-nam-va-trung-quoc-tuan-tra-song-phuong-post1388419.html