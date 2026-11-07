Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tăng cường giao lưu, hợp tác chính trị

Quang cảnh giao lưu công tác chính trị giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc.

Hoạt động giao lưu diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, tiếp nối các chương trình hợp tác công tác chính trị giữa hai lực lượng được triển khai từ tháng 10-2024. Giai đoạn 2024 - 2026, nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và bồi dưỡng cán bộ đã được tổ chức, góp phần tăng cường sự gắn bó, tin cậy và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng tại cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền tiếp tục được duy trì. Hai bên cũng phối hợp triển khai các hoạt động bồi dưỡng dành cho cán bộ trẻ và cán bộ chuyên môn, trong đó có chương trình “Nghiên cứu đỏ” tại Côn Minh (Trung Quốc) năm 2025 và các chương trình bồi dưỡng, tập huấn trong năm 2026.

Hai bên ký kết biên bản hợp tác trong thời gian đến.

Tại chương trình, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức giao lưu công tác chính trị theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa giữa các đồn, trạm, chi đội; thúc đẩy kết nghĩa giữa các tổ chức đảng cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm công tác, tăng cường đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ và nghiệp vụ cho cán bộ.

Lãnh đạo 2 bên tham quan triển lãm ảnh quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc

Theo kế hoạch, hai lực lượng sẽ chuẩn bị hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc vào đầu tháng 12-2026; đồng thời hướng tới các chương trình giao lưu công tác chính trị và giao lưu cán bộ trẻ trong năm 2028 tại Trung Quốc và Việt Nam.

Hai bên cũng chú trọng phối hợp tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nhân rộng các mô hình giao lưu hiệu quả, như: “Sứ giả hữu nghị”, “Đảng viên tiêu biểu”, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.