Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Lào thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất

Hội đàm nhằm trao đổi và đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thống nhất phương hướng, nội dung phối hợp công tác, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trung tướng Vũ Trung Kiên trao đổi tại hội đàm.

Thiếu tướng Unkham Sivenvongsak tại hội đàm.

Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định, hội đàm lần này là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục kế thừa, vun đắp và đưa quan hệ hợp tác giữa BĐBP hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tại hội đàm, Trung tướng Vũ Trung Kiên đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ BĐBP hai bên trong công tác phối hợp thời gian qua. BĐBP hai nước đã triển khai thực hiện tốt Nghị định thư hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào, Biên bản hội đàm giữa BĐBP Việt Nam và BĐBP Lào năm 2025. Theo đó, hai bên đã đạt được một số kết quả hợp tác nổi bật: Công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, hệ thống mốc quốc giới tiếp tục được duy trì chặt chẽ, nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực; duy trì hiệu quả các cơ chế hội đàm, giao ban, gặp gỡ và trao đổi đoàn; công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả thiết thực; hợp tác đào tạo, tập huấn, hỗ trợ lẫn nhau tiếp tục được triển khai hiệu quả...

Quang cảnh hội đàm.

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa BĐBP hai nước trong thời gian tới, Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hội đàm, giao ban, giao lưu, gặp gỡ và trao đổi thông tin; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu...

Hai bên ký Biên bản hội đàm năm 2026.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị đồng chí Tư lệnh BĐBP Lào ủng hộ sáng kiến “Lực lượng bảo vệ biên giới các nước ASEAN chung tay xây dựng biên giới hòa bình, thịnh vượng” do Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam đề xuất, nhằm tăng cường tham vấn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy công tác phối hợp, hợp tác giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới các nước ASEAN.

Phát biểu tại hội đàm, Thiếu tướng Unkham Sivenvongsak bày tỏ nhất trí cao với những đề xuất của phía Việt Nam về phương hướng hợp tác giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước trong thời gian tới; ủng hộ sáng kiến “Lực lượng bảo vệ biên giới các nước ASEAN chung tay xây dựng biên giới hòa bình, thịnh vượng” của Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và Thiếu tướng Unkham Sivenvongsak trao tặng quà lưu niệm.

Thiếu tướng Unkham Sivenvongsak đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu các hình thức phối hợp phù hợp, nâng cao hiệu quả tuần tra chung, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nghiệp vụ và các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ trên biên giới. Trong đó, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng của Lào, góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Hai đồng chí Tư lệnh tin tưởng những nội dung hợp tác được hai bên thống nhất tại hội đàm sẽ được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực trên tuyến biên giới hai nước. Với nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội, quan hệ hợp tác giữa BĐBP Việt Nam và BĐBP Lào sẽ ngày càng phát triển, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Kết thúc hội đàm, Trung tướng Vũ Trung Kiên và Thiếu tướng Unkham Sivenvongsak đã ký Biên bản hội đàm năm 2026.