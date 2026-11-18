Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Tuỳ viên quốc phòng và đại biểu Đại sứ quán các nước.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng kiến được đề xuất triển khai trên cơ sở kế thừa, bổ trợ các cơ chế hợp tác hiện có của ASEAN; tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, sự đa dạng về mô hình tổ chức lực lượng bảo vệ biên giới của các quốc gia thành viên trong ASEAN; bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận và cùng có lợi, nhằm tăng cường trao đổi, đối thoại, chia sẻ, xây dựng lòng tin, củng cố tình đoàn kết và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hoặc lực lượng tương ứng của các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ biên giới và khả năng ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống xuyên biên giới của mỗi nước; chung tay xây dựng khu vực ASEAN hòa bình, thịnh vượng, đóng góp thiết thực vào sự hợp tác và phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN.

Đại biểu các nước phát biểu đóng góp tại hội nghị.

Sáng kiến tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Trao đổi kinh nghiệm bảo vệ biên giới, quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý biên giới thông minh, cửa khẩu hiện đại; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, khủng bố, xuất nhập cảnh trái phép và lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường…

Tại hội nghị, các đại biểu cùng giao lưu, tìm hiểu văn hoá của Việt Nam.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định: Sáng kiến thể hiện nỗ lực của Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về quản lý, bảo vệ biên giới. Giá trị của sáng kiến nêu trên không chỉ ở việc tạo thêm một kênh kết nối, đối thoại giữa lực lượng bảo vệ biên giới hoặc lực lượng tương ứng của các nước ASEAN. Mà quan trọng hơn là tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, xây dựng lòng tin chiến lược, đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, chung tay giải quyết những thách thức mà các bên cùng quan tâm, góp phần vì hòa bình, thịnh vượng trong ASEAN.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sáng kiến được đề xuất triển khai thông qua một chương trình cùng tên do Bộ đội Biên phòng Việt Nam khởi xướng, chủ trì tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại Việt Nam. Dự kiến, chương trình đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027 gồm các hoạt động chính: Hội nghị Tư lệnh hoặc cấp trưởng lực lượng bảo vệ biên giới các nước ASEAN; hội thảo, tham vấn chuyên ngành cấp làm việc; tiếp xúc song phương; khảo sát thực tế và các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao. Đây sẽ là diễn đàn để các lực lượng trao đổi định hướng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và thúc đẩy quan hệ hữu nghị.