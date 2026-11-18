Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải. (Ảnh: TTH)

Việc ký kết nhằm mục đích tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên, nông dân và nhân dân khu vực biên giới, ven biển phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hai đơn vị phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình sinh kế phù hợp với tiềm năng, lợi thế từng địa bàn; nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Với 6 nội dung trọng tâm, hai bên tập trung phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Vận động tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa.

Cùng với đó là phát huy vai trò nông dân trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Củng cố tổ chức Hội và hệ thống chính trị cơ sở. Phối hợp chuyển đổi số, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ cho nông dân vùng biên giới, hải đảo.