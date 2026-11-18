Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dự ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Việc ký kết nhằm mục đích tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên, nông dân và nhân dân khu vực biên giới, ven biển phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hai đơn vị phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình sinh kế phù hợp với tiềm năng, lợi thế từng địa bàn; nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Các phong trào thi đua của Hội Nông dân sẽ gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Đại tá Trần Quang Trung - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Thành Duy

Với 6 nội dung trọng tâm, hai bên tập trung phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ bảo vệ biên giới; hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; vận động tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa; phát huy vai trò nông dân trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; củng cố tổ chức Hội và hệ thống chính trị cơ sở; phối hợp chuyển đổi số, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ cho nông dân vùng biên giới, hải đảo.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận kết quả phối hợp giữa hai đơn vị thời gian qua, đồng thời tin tưởng chương trình giai đoạn 2026-2030 tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trên cả tuyến biên giới đất liền và biển, xây dựng thêm nhiều mô hình hiệu quả, cách làm thiết thực để nhân rộng không chỉ ở Nghệ An mà còn trong cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại chương trình ký kết. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng tăng cường bám sát cơ sở, sâu sát đời sống nhân dân, chủ động tuyên truyền, định hướng người dân đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và năng lực sản xuất.

Hai đơn vị cần phối hợp hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện từng vùng, tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới.

Cùng với phát triển kinh tế, hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền biển, đảo.