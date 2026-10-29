Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Đắk Lắk đỡ đầu 2 học sinh khó khăn

Đại diện Đồn Biên phòng Xuân Hòa và Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 xã Xuân Cảnh và Xuân Lộc ký kết chương trình phối hợp. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Theo nội dung ký kết phối hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các đơn vị thống nhất nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: em Lê Thị Thùy Linh sinh năm 2015, ở xã Xuân Cảnh, có cha bị tai biến, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo; em Nguyễn Bá Tiên sinh năm 2011, ở xã Xuân Lộc, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống cùng dì và anh trai. Cả hai gia đình đều thuộc diện hộ nghèo.

Từ tháng 11/2026 đến hết tháng 10/2029, trong thời gian diễn ra các năm học, mỗi em được hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng/tháng, tổng mức hỗ trợ mỗi em là 13,5 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, các đơn vị còn phối hợp vận động trao học bổng, sách vở, dụng cụ học tập; thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện các đơn vị trao hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Tấn Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Lộc ghi nhận, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình “Mẹ đỡ đầu”; đồng thời nhấn mạnh, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các tổ chức đoàn thể địa phương góp phần chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố tình đoàn kết quân-dân trên địa bàn.

Trung tá Đồng Khắc Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xuân Hòa khẳng định, việc nhận đỡ đầu hai học sinh không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân. Đơn vị mong muốn trở thành điểm tựa, thường xuyên đồng hành, động viên các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, rèn luyện, từng bước xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Dịp này, Chi đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Xuân Hòa ký kết nghĩa với Hội Liên hiệp Phụ nữ hai xã Xuân Cảnh và xã Xuân Lộc, thống nhất phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và tổ chức các hoạt động giao lưu, công trình, phần việc vì cộng đồng.