Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Anh Dũng

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Tham dự chương trình còn có hàng trăm học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên, cùng cán bộ, nhân dân xã biên giới Thanh Yên.

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, vì bình yên biên giới”, chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi và Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu trao tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Yên. Ảnh: Anh Dũng

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt trao tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Yên. Ảnh: Anh Dũng

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”. Hoạt động này đồng thời thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Quân đội, tổ chức công đoàn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, việc lựa chọn xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên để tổ chức chương trình điểm xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tại khu vực biên giới. Đây là địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự; các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy, mua bán người và các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn diễn biến tinh vi. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, người lao động ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế trong tiếp cận thông tin pháp luật, dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động.

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao quà tặng hộ nghèo tại xã Thanh Yên. Ảnh: Anh Dũng

“Với chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn gửi đến cán bộ, nhân dân, học sinh khu vực biên giới tỉnh Điện Biên thông điệp tiếp tục nêu cao cảnh giác trước âm mưu, luận điệu của các thế lực thù địch; nâng cao ý thức, nhận thức và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, vì bình yên biên giới” - Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu nhấn mạnh.

Tại chương trình, cán bộ Bộ đội Biên phòng đã tuyên truyền, phổ biến nhiều nội dung pháp luật thiết thực, tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, pháp luật về biên giới quốc gia, phòng, chống tội phạm, đối ngoại biên phòng, Luật Đất đai, Luật Căn cước, nghĩa vụ quân sự và an toàn trên không gian mạng. Các nội dung được truyền tải thông qua tuyên truyền miệng, biểu diễn văn nghệ và tiểu phẩm về phòng, chống tác hại của ma túy, góp phần giúp cán bộ, nhân dân, học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng trong thực tiễn.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi và Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Anh Dũng

Nhân dịp này, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và các đơn vị phối hợp đã trao 130 suất quà, học bổng tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và học sinh được hỗ trợ trong các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Thông qua chương trình, Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn.