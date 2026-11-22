Tuyên truyền viên Bộ đội Biên phòng thực hiện tuyên truyền miệng về chủ đề "phòng, chống ma túy" đến học sinh, nhân dân xã biên giới Thanh Yên, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng hàng trăm học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Thanh Yên, cán bộ, nhân dân xã biên giới Thanh Yên.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Thanh Yên. (Ảnh: LÊ LAN)

Nhấn mạnh chủ đề chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Thanh Yên là “Thượng tôn pháp luật, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, vì bình yên biên giới”,Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, cho biết: Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân khu vực biên giới là nội dung quan trọng cụ thể hóa Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”; đồng thời, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa quân đội, tổ chức công đoàn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đại biểu dự tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Thanh Yên. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, cũng cho biết, lựa chọn xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là bởi khu vực biên giới nói chung, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên nói riêng vẫn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy, buôn bán người và các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn diễn biến hết sức tinh vi. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, người lao động ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động.

Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Thanh Yên thu hút hàng nghìn người là nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham dự, theo dõi. (Ảnh: LÊ LAN)

"Với chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn gửi đến cán bộ, nhân dân, học sinh khu vực biên giới tỉnh Điện Biên tiếp tục nêu cao cảnh giác trước các âm mưu, luận điệu của các thế lực thù địch; nêu cao ý thức, nhận thức và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, vì bình yên biên giới", Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu nhấn mạnh.

Tại chương trình, tuyên truyền viên Bộ đội Biên phòng đã tuyên truyền, phổ biến đến học sinh, nhân dân xã Thanh Yên về tác hại ma túy; hệ lụy ma túy đối với sức khỏe người sử dụng và nguy cơ ma túy xâm nhập thế hệ trẻ bằng các loại ma túy mới. Bởi vậy học sinh, nhân dân cần nêu cao ý thức phòng tránh, kiên quyết không mua, bán, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần... Để đẩy lùi ma túy khỏi địa bàn, cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò chủ động từ mỗi người dân hãy trở thành chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền, tích cực đấu tranh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để đấu tranh tội phạm, tệ nạn ma túy.

Học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Yên chăm chú theo dõi tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy. (Ảnh: LÊ LAN)

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật gồm: Luật Biên phòng Việt Nam, pháp luật về biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm, đối ngoại biên phòng, Luật Đất đai, Luật căn cước, nghĩa vụ quân sự và an toàn trên không gian mạng…

Nhân dịp này, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đã trao 130 suất quà, học bổng tặng các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và học sinh được nuôi dưỡng theo chương trình "Nâng bước em đến trường", "Con nuôi đồn biên phòng".

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao quà tặng hộ nghèo tại xã Thanh Yên. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quà của Bộ đội Biên phòng tặng các gia đình chính sách xã Thanh Yên. (Ảnh: LÊ LAN)

Hàng nghìn học sinh Trường nội trú liên cấp Thanh Nưa chăm chú theo dõi nội dung tuyên truyền.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hàng nghìn tờ gấp tuyên truyền Quyền tự do cư trú của công dân; quyền và nghĩa vụ của công dân về cư trú đến học sinh trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)