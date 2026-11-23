Tối 22/11, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Thanh Yên tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa bàn.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng hàng trăm học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Thanh Yên và người dân địa phương.

Học sinh tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trang bị kiến thức về bảo vệ biên giới và phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, cho biết hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”. Đây cũng là dịp tăng cường phối hợp giữa quân đội, tổ chức công đoàn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, khu vực biên giới Điện Biên còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với các loại tội phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, ma túy, mua bán người và những hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong khi đó, một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế trong tiếp cận thông tin pháp luật, dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động.

Tại chương trình, tuyên truyền viên Bộ đội Biên phòng tập trung phổ biến tác hại của ma túy đối với sức khỏe, những hệ lụy đối với cộng đồng và nguy cơ ma túy mới xâm nhập vào thế hệ trẻ. Học sinh và người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, kiên quyết không mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn phổ biến các quy định của Luật Biên phòng Việt Nam, pháp luật về biên giới quốc gia, phòng, chống tội phạm, đối ngoại biên phòng, Luật Đất đai, Luật Căn cước, nghĩa vụ quân sự và an toàn trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu nhấn mạnh, thông qua chương trình, lực lượng Bộ đội Biên phòng mong muốn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và học sinh; vận động mọi người chủ động cảnh giác trước các hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn bình yên khu vực biên giới.

Dịp này, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và các đơn vị phối hợp trao 130 suất quà, học bổng tặng gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và các em được hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”.