Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) và Đại đội Quản lý biên giới Phú Ninh (Trung Quốc) ký kết biên bản Hội đàm.

Tại Hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới thời gian qua. Trong những tháng cuối năm 2026, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên đã duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới; kịp thời thông báo cho nhau những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, hoạt động của các loại tội phạm và tình hình phát sinh trên khu vực biên giới. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Trên tinh thần thẳng thắn, hữu nghị và hợp tác, hai bên đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thống nhất phương hướng phối hợp 6 tháng đầu năm 2027. Trong đó, chú trọng duy trì trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất, tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức tuần tra song phương theo kế hoạch; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Hai bên chủ động, tích cực phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ pháp luật và các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Đại diện các đơn vị hai bên chụp ảnh lưu niệm, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã tổ chức Lễ ký kết nghĩa Đồn - Đồn hữu nghị năm 2026. Nội dung ký kết tập trung tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị; xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; duy trì trao đổi, gặp gỡ, giao lưu; phối hợp tuần tra song phương, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới và kịp thời thông tin, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.