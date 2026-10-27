Bộ đội Biên phòng triệt phá đường dây vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc

Qua nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện đường dây hoạt động tinh vi, hằng ngày vận chuyển lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc qua biên giới vào nội địa tiêu thụ. Các đối tượng tổ chức mạng lưới khép kín, phân công chặt chẽ từ khâu gom hàng, bảo quản, vận chuyển đến phân phối tại các tỉnh, thành phố.

Sau thời gian tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lúc 10 giờ 50 phút ngày 25-10, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (phường Lào Cai), tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ Nguyễn Quang Lư (sinh năm 1994) và Trần Đức Tiến (sinh năm 1982), cùng trú tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) có hành vi vận chuyển trái phép 60kg trứng gà non từ Trung Quốc vào Việt Nam. Số hàng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không được khai báo hải quan và bốc mùi hôi thối.

Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp bắt giữ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cùng thời điểm, tiến hành kiểm tra kho tập kết trên đường Triệu Quang Phục (phường Lào Cai), tổ công tác khác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, thu giữ thêm 641kg trứng gà non nhập lậu. Đối tượng trông giữ kho là Vàng Văn Tuấn (sinh năm 1986, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai).

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng được thuê sang Trung Quốc, chia nhỏ thực phẩm, cho vào ba lô, túi xách, ngụy trang bằng vật dụng cá nhân để che giấu khi qua cửa khẩu với tiền công 17.000 đồng/kg. Sau khi nhập cảnh, các đối tượng dùng xe máy chở hàng đi lòng vòng, liên tục thay đổi lộ trình nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng trước khi về kho.

Tại đây, thực phẩm được đóng thùng xốp, đưa vào container lạnh để cấp đông; sau đó ngụy trang, gửi theo xe khách liên tỉnh đưa vào các tỉnh, thành phố nội địa tiêu thụ. Các kho tập kết đều lắp camera giám sát; dọc tuyến vận chuyển có đối tượng cảnh giới để kịp thời báo động, tẩu tán hàng hóa khi phát hiện lực lượng chức năng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.