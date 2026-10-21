Bộ đội Biên phòng triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 30 tấn pháo tại biên giới Việt Nam - Lào

Cụ thể, ngày 19-10-2026, tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Công an tỉnh Savannakhet đã bắt giữ 3 đối tượng có liên quan trong vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo các loại, gồm: A Mày, sinh năm 1962; Thạo A Lăm, sinh năm 1983; Thạo Đỏ, sinh năm 1981. Các đối tượng cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt.

Lực lượng chức năng họp triển khai nhiệm vụ.

Trước đó, vào ngày 13-9-2026, lực lượng đấu tranh chuyên án đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, thu giữ tại hiện trường 1.120 thùng pháo, tổng trọng lượng 30 tấn.

30 tấn pháo các loại bị phát hiện, thu giữ tại 7 kho hàng sát biên giới Việt Nam - Lào.

3 đối tượng người Lào trong đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam bị bắt giữ.

Lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp, các đối tượng vi phạm đã bỏ trốn vào rừng. Với tinh thần quyết tâm phòng, chống tội phạm đến cùng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp, mở rộng điều tra, truy xét và bắt giữ được 3 đối tượng, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Lực lượng chức năng của hai nước tổ chức tiêu hủy tang vật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật; tiếp tục điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng có liên quan vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.