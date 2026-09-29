Bộ đội Biên phòng triển khai mô hình 'Lũy tre biên cương' tại Lai Châu

Bản Hồ Thầu (xã Phong Thổ) thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Huổi Luông (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) được giao quản lý.

Theo Ban tổ chức, phạm vi trồng cây tre dọc theo đường biên giới từ mốc giới số 57 đến mốc giới số 58 trên diện tích 7,9ha, với tổng số 1.200 cây, gồm 900 cây tre Bát Độ và 300 cây tre gai.

Cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng tổ chức triển khai mô hình “Lũy tre biên cương”.

Khu vực trồng tre cách đường biên giới khoảng 30m về phía Việt Nam, ngoài phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới, phù hợp với Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Cây tre sau khi trồng được bàn giao cho các hộ dân bản Hồ Thầu chăm sóc, quản lý. Việc triển khai mô hình “Lũy tre biên cương” giúp nhân dân dễ nhận biết đường biên giới, tạo thuận lợi cho công tác ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; dần hình thành hàng rào “mềm”, phù hợp và hiệu quả trong các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, có thêm mô hình sinh kế để phát triển kinh tế, đời sống từ việc thu hoạch măng và lá tre Bát Độ.

Các lực lượng tổ chức triển khai trồng 1.200 cây tre trên diện tích 7,9ha.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Đồn Biên phòng Huổi Luông được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đồng hành cùng nhân dân bản Hồ Thầu trồng đủ số lượng tre theo dự kiến. Đồng thời, tham mưu UBND xã Phong Thổ thành lập Tổ tự quản, xây dựng quy chế quản lý mô hình để thực hiện đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.