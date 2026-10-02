Bộ đội Biên phòng triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Tạ Văn Tuân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu xem video báo cáo khái quát kết quả công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người của lực lượng BĐBP; quá trình đấu tranh, phá thành công Chuyên án A3-626p. Qua đó, góp phần làm rõ những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, mua bán người và những kết quả nổi bật của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa. Đồng thời tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa lực lượng BĐBP với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, hướng tới xây dựng địa bàn biên giới an toàn, không có ma túy.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án A3-626p. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần chủ động, quyết tâm, mưu trí, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình điều tra, xác minh, đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị BĐBP tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và mua bán người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng địa bàn biên giới an toàn, ổn định.