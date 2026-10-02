Bộ đội Biên phòng triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Chiều 2-10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch số 5667 ngày 25-9-2026 của Bộ Tư lệnh về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển; tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh và kết nối trực tuyến với 36 điểm cầu trong toàn lực lượng. Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh, lãnh đạo các xã, phường khu vực biên giới biển tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi video clip kết quả kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người (30-7) và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026; nghe quán triệt nội dung Kế hoạch số 5667 của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đồng chí Trần Hòa Nam và Đại tá Phan Thăng Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Theo báo cáo, thời gian qua, các đơn vị BĐBP đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 3676 ngày 1-7-2026 của Bộ Tư lệnh, tập trung nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép và lừa đảo trực tuyến; chú trọng tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn môi giới, lừa đảo, tạo thế trận phòng ngừa từ nội địa đến khu vực biên giới.

Qua đó, đã rà soát 134 địa bàn, 78 đối tượng; điều tra cơ bản 94 địa bàn trọng điểm về mua bán người; tổ chức gần 3.500 buổi tuyên truyền cho hơn 230.800 lượt người; cử 2.435 tổ với hơn 12.100 cán bộ nắm địa bàn. Kết quả đã xác lập đấu tranh 8 chuyên án mua bán người, bắt 21 đối tượng; triệt phá 2 tụ điểm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia do người Việt Nam tổ chức, điều hành. Các đơn vị đã giải cứu và phối hợp giải cứu 13 nạn nhân; tiếp nhận, rà soát, xác minh, xác định 19 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán, trong đó có 3 trẻ em. Công tác rà soát, sàng lọc được thực hiện tại cửa khẩu, địa bàn biên giới, khu vực tiếp nhận công dân trở về.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, từ đầu năm đến nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Hải quan và cơ quan chức năng các nước Lào, Campuchia tổ chức bắt giữ 296 vụ, với 697 đối tượng, thu giữ tang vật 538,65kg ma túy.

Tại Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp đấu tranh 8 vụ án, bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến ma túy; phối hợp phá chuyên án XC726, bắt giữ 9 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Dự báo tình hình tội phạm mua bán người và ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các cơ quan, đơn vị BĐBP phải quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và ma túy của Bộ Tư lệnh cũng như của UBND cấp tỉnh. Trong đó, trước hết phải tập trung đánh giá toàn diện tình hình ở địa bàn nội địa cũng như ở địa bàn ngoại biên tiếp giáp; xác định rõ địa bàn, đối tượng trọng điểm, sử dụng tổng hợp các lực lượng, các biện pháp công tác biên phòng để đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm về ma túy và mua bán người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào quần chúng Nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Trung tướng Vũ Trung Kiên cũng đề nghị lực lượng Công an, Hải quan tăng cường phối hợp, hoạch định phương án, kế hoạch, phương thức đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và mua bán người; lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP để lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương cùng với lực lượng BĐBP tại cơ sở triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, trong đó có loại hình tội phạm về ma túy và mua bán người.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã “thưởng nóng” 50 triệu đồng cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh chuyên án A3-626P vào 28-9-2026, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tang vật 40 bánh heroin, 30kg ma túy tổng hợp.