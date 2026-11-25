Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trong buổi truyền thông nhân Tháng hành động Vì bình đẳng giới 2026

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và đại diện Hội LHPN xã Nà Hỳ đã tập trung phổ biến những nội dung cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của phụ nữ, trẻ em; trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới.

Đại diện Hội LHPN xã Nà Hỳ và Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cùng các em học sinh tham dự chương trình.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, trao đổi và giải đáp các tình huống thực tiễn, các em học sinh được trang bị kiến thức nhận diện những biểu hiện của định kiến giới, phân biệt đối xử, bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Đặc biệt, buổi truyền thông chú trọng hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa và ứng phó với các hành vi quấy rối, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền riêng tư và phát tán thông tin, hình ảnh trái phép trên không gian mạng.

Chị Khoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nà Hỳ, cho biết: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em ở địa bàn vùng cao, biên giới.

Các em học sinh hào hứng tham gia giao lưu tại chương trình.

Thông qua hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN xã, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và nhà trường, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, biết nhận diện và chủ động phòng tránh các hành vi bạo lực, xâm hại; đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, văn minh.

Theo Tiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, thông qua hoạt động phối hợp, đơn vị mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, không có bạo lực.

Hội LHPN xã và Bộ đội Biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền các nội dung phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em đến học sinh.

Các nội dung tuyên truyền được biên soạn gần gũi, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Từ đó, hình thành ý thức tôn trọng sự khác biệt, không phân biệt đối xử về giới, các em học sinh biết lên tiếng trước những hành vi bạo lực, xâm hại và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.