Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố đã ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng trong năm qua.

Đồng thời, ông Đức yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung tăng cường các biện pháp nắm tình hình địa bàn, mục tiêu, đối tượng, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện đúng quy trình kiểm soát xuất, nhập cảnh, quy trình kiểm soát biên phòng.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức phát biểu. Ảnh: Văn Danh.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới tình hình mới; Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, kịp thời tham mưu đề xuất chủ trương, đối sách trong lãnh đạo, chỉ đạo xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ biên phòng; cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, nội bộ đoàn kết. Từ đó, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng lập được nhiều thành tích, đặc biệt tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm.

Nhiều chuyên án lớn về ma túy được BĐBP Thành phố triệt phá. Ảnh: Văn Danh

Đáng chú ý, BĐBP chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 11 chuyên án, với 78 đối tượng, 8 phương tiện; triệt phá 360 vụ, với 450 đối tượng, 13 tổ chức, 45 phương tiện; xử phạt vi phạm hành chính và bán tang vật nộp ngân sách khoảng 7 tỷ đồng.

Số tang vật thu giữ gồm 28.852,1593 gam Methamphetamine; 1.159.252,200 gam Ketamine; 16 gam cần sa; 14 bánh heroin; 6.041 viên thuốc lắc; 100 gói "nước vui"; 124.740kg phân Ure; 189.856 lít dầu; 18.290kg sắt; 2.608,37m3 cát biển; 90 tờ tiền giả; 12.960kg dầu bôi trơn; 94 mặt hàng nhập khẩu; 130.970kg hóa chất và một số tang vật khác.

Chủ trì, phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội và tổ chức thành công các Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và đỡ đầu 96 cháu học sinh và nhiều hoạt động, cùng nhiều chương trình khác, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Danh

Dịp này, thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố công bố các quyết định khen thưởng trong phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP năm 2026 và trao thưởng cho 8 tập thể và 11 cá nhân thuộc Ban Chỉ huy BĐBP thành phố. Đồng thời Ban Chỉ huy BĐBP tặng thưởng cho 53 tập thể và 401 cá nhân khác.