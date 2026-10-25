Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh bắt giữ hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Trước đó, lúc 5 giờ ngày 22-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn (TP Quảng Ninh), tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh) phát hiện 11 đối tượng bốc vác, vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu khả nghi. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5.150kg nầm lợn và 1.000kg trứng gà non đông lạnh đựng trong nhiều thùng xốp, đã bốc mùi hôi thối; cùng 3 bè mảng gắn máy và 1 ô tô bán tải biển kiểm soát 14K-154.05.

Các đối tượng cùng tang vật bị Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh bắt giữ.

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận được thuê bốc vác, vận chuyển số thực phẩm trên với tiền công 500.000 đồng/người. Từ tối 21-10, các đối tượng chuyển hàng từ các xe bán tải xuống bè mảng, sau đó di chuyển men theo bờ hồ Tràng Vinh đến địa điểm định sẵn, chờ thời cơ bốc hàng lên bờ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.