Bộ đội Biên phòng TP Huế tổ chức Hội thi phó đồn trưởng nghiệp vụ giỏi

Tham gia hội thi có các đồng chí phó đồn trưởng nghiệp vụ thuộc các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới TP Huế.

Các thí sinh trải qua 5 nội dung thi, gồm: Nhận thức lý luận chung; xử lý tình huống nghiệp vụ; bắn súng ngắn K54; thực hành điều lệnh và thi thể lực.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế phát biểu chỉ đạo.

Các thí sinh tham gia phần thi xử lý tình huống, thi điều lệnh, bắn súng K54 và bơi.

Nội dung hội thi được xây dựng sát chức trách, nhiệm vụ, tập trung đánh giá kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng thực hành quân sự của đội ngũ phó đồn trưởng nghiệp vụ.

Đại tá Hoàng Minh Hùng trao giải nhất tặng Đại úy Nguyễn Dư.

Qua hội thi, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế đánh giá thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ phó đồn trưởng nghiệp vụ, qua đó rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế trao giải nhì tặng Trung tá Nguyễn Duy Phương.

Phát biểu tại chương trình bế mạc, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế yêu cầu các thí sinh vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ tại đơn vị.

Ban tổ chức trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất tặng Đại úy Nguyễn Dư, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Hương Nguyên; giải nhì tặng Trung tá Nguyễn Duy Phương, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An; giải ba tặng Thiếu tá Trịnh Minh Cảnh, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt; trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích tốt.

Từ kết quả hội thi, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế lựa chọn các thí sinh đạt kết quả tốt để thành lập đội tuyển tham gia Hội thi phó đồn trưởng nghiệp vụ giỏi cấp Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.