Bộ đội Biên phòng TP Huế ra mắt mô hình 'Chi đoàn tiên phong học tiếng Anh'

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt có Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Huế. Tham dự chương trình còn có đại diện các chi đoàn thuộc các đồn biên phòng, hải đội biên phòng trên tuyến biên giới biển và các trường học trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Huế phát biểu chỉ đạo.

Trao quyết định thành lập Tổ tư vấn học tập tiếng Anh thực hiện Mô hình “Chi đoàn tiên phong học tiếng Anh”.

Mô hình hướng đến nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp cho đoàn viên thanh niên, gắn việc học tiếng Anh với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. 100% đoàn viên trong Chi đoàn đăng ký tham gia. Đơn vị thành lập Tổ hỗ trợ học tập tiếng Anh, gồm những cán bộ, đoàn viên có khả năng ngoại ngữ tốt, làm nòng cốt hướng dẫn, giúp đỡ các thành viên.

Đại biểu tham quan “Góc ngoại ngữ thanh niên”.

Để việc học tập duy trì thường xuyên, Chi đoàn tổ chức các hoạt động “15 phút tiếng Anh mỗi ngày”, “Mỗi tuần một tình huống nghiệp vụ”; xây dựng “Góc tiếng Anh thanh niên”, bảng từ vựng chuyên ngành và mã QR tra cứu tài liệu. Nội dung học tập tập trung vào các tình huống quản lý, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn thủ tục tại cửa khẩu cảng và giao tiếp với người nước ngoài. Chi đoàn phấn đấu xây dựng ít nhất 150 câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản, chuyên ngành; mỗi đoàn viên học ít nhất 5 từ hoặc cụm từ mới mỗi tuần.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt, Đại tá Lê Hồng Tuyên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Chi đoàn duy trì nền nếp học tiếng Anh, chú trọng thực hành, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí nhấn mạnh, việc học phải thiết thực, giúp đoàn viên vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đây là mô hình điểm, làm cơ sở rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng tại các đơn vị trên tuyến biên giới biển của Bộ đội Biên phòng TP Huế, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, đoàn viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.