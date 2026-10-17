Bộ đội Biên phòng TP Huế nâng cao năng lực cứu hộ - cứu nạn
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế vừa tổ chức tập huấn công tác cứu hộ-cứu nạn nhằm nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, kỹ năng xử trí tình huống và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.
Nội dung tập huấn tập trung vào phương pháp xác định vị trí, tọa độ phương tiện gặp nạn trên hải đồ và tổ chức tìm kiếm người, tàu, thuyền gặp nạn; sử dụng trang thiết bị để tiếp cận, cứu người đuối nước và cấp cứu người bị nạn trên biển.
Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của lớp tập huấn.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-bien-phong-tp-hue-nang-cao-nang-luc-cuu-ho-cuu-nan-1060900