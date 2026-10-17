Bộ đội Biên phòng TP Huế nâng cao năng lực cứu hộ - cứu nạn

Nội dung tập huấn tập trung vào phương pháp xác định vị trí, tọa độ phương tiện gặp nạn trên hải đồ và tổ chức tìm kiếm người, tàu, thuyền gặp nạn; sử dụng trang thiết bị để tiếp cận, cứu người đuối nước và cấp cứu người bị nạn trên biển.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của lớp tập huấn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế tham gia tập huấn.

Điều khiển phương tiện tiếp cận người bị nạn.

Sử dụng súng bắn dây mồi trong cứu nạn.

Kỹ thuật đưa người bị nạn lên tàu.

Sơ cứu người bị nạn.